El portavoz de Dina Boluarte no podrá salir del país hasta julio de 2026: los argumentos de la resolución judicial por el Caso Qali Warma

Así lo informó el 30° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado a la Corte Suprema, instancia que analiza un recurso presentado por el también jefe encargado de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El hombre de confianza de la presidenta Dina Boluarte es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Como se recuerda, el programa de asistencia social Qali Warma, está a cargo del Ministerio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). A mediados del 2024, la intoxicación masiva de niños en etapa escolar reveló las condiciones insalubres de los alimentos que entregaban los proveedores a dicho programa.

Por ello, en diciembre del 2024, el gobierno anunció la creación de Programa Wasi Mikuna en reemplazo de Qali Warma. Sin embargo, en abril del 2025, dicho programa una vez más fue denunciado tras la intoxicación de decenas de escolares a nivel nacional.

Así, una vez más el gobierno, a través del Midis, suspendió Wasi Mikuna y decidió que sea reemplazado por el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Amplían para seguir con investigaciones

El caso de Fredy Hinojosa se vincula a presuntos actos irregulares cometidos por el funcionario en su calidad de exdirector ejecutivo de Programa Nacional Qali Warma, cargo que ocupó desde el 27 de marzo de 2019 a noviembre de 2022.

La información fue enviada ante la Sala Penal de la Corte Suprema que tiene en sus manos resolver un recurso de casación que presentó el funcionario del gobierno de Boluarte Zegarra, para anular la primera orden de impedimento de salida del país que se le dictó en enero de este año.

En ese momento, la medida fue dictada por seis meses y vencía los primeros días de julio. Sin embargo, lejos de revocarse la decisión, la jueza Fenirupd Chagua acogió el pedido del Ministerio Público para ampliar por un año adicional la medida coercitiva en contra del jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.

Fredy Hinojosa con la presidenta Dina Boluarte

Para la magistrada, aún persistiría un peligro de fuga por parte del vocero presidencial debido a los contactos que podría tener, por lo que es necesaria e indispensable mantener su sujeción al territorio nacional mient ras continúen las pesquisas.

Por ello, dictó la ampliación del impedimento de salida del país contra el vocero presidencial, señalando plazo adicional desde el 9 de julio de 2025 hasta el 8 de julio de 2026.

“La Jueza del Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante el cual remite las copias certificadas solicitadas e informa que respecto al Impedimento de Salida del País del imputado FREDY HERNÁN HINOJOSA ANGULO, vencido el 08 de julio de 2025 ha sido prolongado por 1 año más, desde el 09 de julio de 2025 hasta el 08 de julio de 2026” Juzgado de la Corte de Lima

Hinojosa Angulo es señalado por la fiscalía como el “hombre clave” de una presunta organización criminal que habría actuado al interior del desaparecido programa social de alimentación escolar “Qali Warma”, entre el 2019 y 2022.

El investigado, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, en su condición de Director Ejecutivo del Programa Qali- Warma se habría coludido con el desaparecido Nilo Lino Francisco Burga Farro, representante de la empresa FrigoInca en ese momento, con la finalidad de favorecer a la misma.

La actuación del ahora funcionario de Palacio de Gobierno habría consistido en emitir diversas resoluciones directorales en donde consignaría como uno de los criterios o requisitos de evaluación que el producto que se buscaba adquirir sea declarado “macrorregional” y de esta manera otorgar mayor calificación a la empresa antes mencionada: “Factores que promuevan la entrega de alimentos de origen regional o macrorregionales”, con la finalidad de que tenga veinte (20) puntos en la licitación.

Freddy Hinojosa impedido de salir del país hasta julio del 2026.

“Declarar los productos objeto del programa de alimentación como ‘macrorregionales’. Beneficiando con ello al fabricante de conservas cárnicas producidas por la empresa FrigoInca, situada en Chepén, obligando y premiando a los proveedores del Programa Qali Warma compraran las conservas cárnicas a la empresa FrigoInca.” Tesis fiscal

Otro de los señalamientos fiscales lo vinculan a presuntas coordinaciones con el personal encargado para evitar que se efectúe la prueba de ADN a los productos de las conservas cárnicas adquirido por el Programa Qali Warma para el consumo de los escolares, y presuntamente actuar de acuerdo a los requerimientos de la red criminal que integraría.

Actualmente, la investigación ha incluido a otras empresas proveedoras de alimentos al referido programa social. Mientras que el Poder Judicial ha dictado prisión preventiva contra once personas: seis en Lima; una en Puno; y cuatro en Ayacucho, Amazonas, Cajamarca y Ucayali.

Humberto Abanto, abogado de Fredy Hinojosa, confirmó a El Comercio que el juzgado de primera instancia decidió ampliar la medida de impedimento de salida del país contra su patrocinado, y afirmó que se allanaron a la decisión. Es decir, no presentaron apelación en contra de ello.

Además, anunció que presentarán un escrito ante la Corte Suprema -que aún mantiene el recurso de casación por la primera medida de impedimento de salida del país por seis meses- advirtiendo que el trámite carecería de objeto debido a que ya venció el plazo inicial de la medida que estaban cuestionando.