Frente Amplio evalúa nueva denuncia constitucional contra Pedro Chávarry

El congresista Marco Arana (Frente Amplio) informó que su bancada está alistando una nueva denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tras las declaraciones que dio su ex asesora, Rosa María Venegas, a la fiscalía.

“Conocemos la información hoy día. Nosotros vamos a acopiarla y, efectivamente, presentaremos desde la bancada del Frente Amplio una denuncia”, aseguró en Ideeleradio.

►Penalistas opinan que hay indicios para investigar aportes a Lourdes Flores

►Alan García y un contrato en entredicho

Según informó el diario "Perú21", Rosa María Venegas dijo que el sábado 5 de enero acudió al Ministerio Público, así como otros asesores, por convocatoria de Pedro Chávarry. Una vez ahí, el ex fiscal de la Nación le pidió que retire documentación que pudiera incriminarlo en la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Como se recuerda, Venegas precisó a la prensa en aquel momento que su ingreso a las oficinas fue para retirar “cosas íntimas”.

“Creo que hay que volver a presentar una acusación constitucional contra Pedro Chávarry [...] La señora [Rosa María Venegas] tenía un cinismo tal que decía ‘llevé mi cajita de chocolates’ y de pronto se desmorona, se cae. ¿Qué pasó? […] Lo que hay que saber y para eso el Congreso y nosotros el Frente Amplio vamos a presentar esta denuncia, es ¿qué extrajeron?”, consideró Marco Arana.

El congresista informó, horas después, que había enviado un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que se inicien diligencias preliminares ante las declaraciones de la ex asesora de Chávarry.

Tras revelación de Rosa Venegas sobre que Fiscal Chávarry le ordenó violar espacios lacrados por fiscal Pérez, presenté Oficio a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para iniciar diligencias preliminares contra este, por presunta comisión de delitos contra la Adm. de Justicia. pic.twitter.com/YvXpUPBkEu — Marco Arana 🇵🇪 (@vozdelatierra) 26 de febrero de 2019

Humberto Morales, también del Frente Amplio, consideró esta nueva información como "grave" e indicó que el testimonio de Venegas es vital porque fue ella quien retiró la documentación.

"Estamos evaluando la posibilidad de presentar una nueva denuncia constitucional en el marco de lo que ha salido en la prensa y la declaración de la señora (Rosa María Venegas) que es sumamente grave", manifestó.

Indira Huilca, de Nuevo Perú, también afirmó que es necesario que se haga una investigación sobre la violación del lacrado de las oficinas de la Fiscalía de la Nación. "Lo clave es que el señor Pedro Chávarry por fin salga del Ministerio Público y que el Congreso deje de sostener esa mentira dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de que es una persona inocente", consideró.

Abogado de Pedro Chávarry responde

En respuesta a esta información, el abogado de Pedro Chávarry, Juan Peña, reiteró que el ex fiscal de la Nación no tenía conocimiento de que Rosa María Venegas había ingresado a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez.

"Nos sorprende mucho su nueva versión después de haber escuchado por tantos días, en distintos programas, que ella habría ingresado por voluntad propia [...] Hoy la señora Rosa María tiene dos declaraciones, una ante la Fiscalía de la Nación y otra ante la fiscalía del doctor Reynaldo Abia", señaló en declaraciones a Canal N.

Sin embargo, el abogado reconoció que el fiscal supremo convocó a sus asesores el sábado 5 de enero al mediodía para evaluar acciones que tomar ante el lacrado de una oficina que consideraba que no podía ser allanado. "En esa reunión, que fue en la Fiscalía de la Nación, en el piso 9, se encontraban Aldo León, Rosa María Venegas y algunas personas que no recuerdo sus nombres. Juan Manuel (Duarte) no estaba en Lima", precisó Peña.

El ex fiscal de la Nación tiene cuatro denuncias admitidas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, en donde será investigado por varios presuntos delitos, entre ellos, encubrimiento personal, encubrimiento real y contra la tranquilidad pública-organización criminal.