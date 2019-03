Frente Amplio no dará confianza a Del Solar si no atiende problemas sociales Según el congresista Marco Arana, el gobierno de Martín Vizcarra no ha mostrado interés en resolver los problemas sociales del país con este nuevo gabinete.

“No hemos visto un interés real en resolver los problemas sociales del país", afirmó Arana. (Foto: GEC/ Video: Canal N)