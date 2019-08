Tía María: FA insistirá en interpelación al ministro de Energía tras audio

El vocero del Frente Amplio, Hernando Cevallos, afirmó que su bancada insistirá en la necesidad de interpelar al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, durante la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento que se reunirá hoy al mediodía para "tomar decisiones sobre la coyuntura actual".

En la reunión de hoy se evaluarán acciones a tomar sobre el audio difundido el último sábado, donde el presidente de la República, Martín Vizcarra, dialoga con los gobernadores de la mancomunidad de la macrorregión sur y alcaldes de la provincia de Islay (Arequipa) para encontrar una solución al conflicto en el Valle de Tambo generado por el proyecto minero Tía María.

En diálogo con El Comercio, Cevallos precisó que ellos ya han presentado una moción de interpelación al titular del Ministerio de Energía y Minas e impulsarán esta iniciativa ante la Junta de Portavoces.

La moción, presentada el 12 de julio, plantea interpelar al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, por la licencia de construcción otorgada al proyecto minero Tía María, en Arequipa. La iniciativa fue firmada por los congresistas Humberto Morales,

Edilberto Curro, Marco Arana, Wilbert Rozas, Hernando Cevallos y Zacarías Lapa, Oracio Pacori, entre otros.

"No me parece como tal [una interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar]. Primero me interesa que se haga una interpelación al ministro de Energía y Minas que es lo que hemos planteado", dijo el vocero del Frente Amplio.

Agregó que les interesa conocer el porqué si el presidente Vizcarra sabía de que la licencia de construcción del proyecto no era la adecuada la mantuvo tantos días en marcha.

"Debió tomar una decisión y ese retraso a qué se debió. ¿Hubo presiones de la Sociedad Nacional de Minería, de la Confiep para que se retrasara? Esa es nuestra duda", añadió.

El congresista manifestó que si bien el presidente debe dar explicaciones del hecho mediante su ministro, no respaldarían una eventual vacancia.

"Están buscando de qué manera proponen la vacancia presidencial para frenar el adelanto de elecciones. Si hubiera actos de corrupción, en el medio, nosotros vamos a apoyar por supuesto sea quien sea, pero una cosa son actos de corrupción y otra cosa son maniobras políticas. Eso lo tenemos claro", sentenció Cevallos.