Frente Amplio: pese a "algunos errores" decimos no al terrorismo

La bancada del Frente Amplio brindó una conferencia de prensa para deslindar del terrorismo, luego de las críticas que surgieron contra la parlamentaria María Elena Foronda por haber contratado a la ex emerretista Nancy Madrid, quien pasó 16 años en prisión por el delito de terrorismo.

"Le decimos no al narcotráfico, no al terrorismo, no a la corrupción [...] Una vez más, le decimos al país que confíen en la izquierda. Podemos tener algunos errores, pero estamos a la cabeza de todo lo que es cambio, transformación y lucha consecuente con nuestro pueblo", dijo Justiniano Apaza, acompañado por la mayoría de sus colegas del Frente Amplio.

Antes que él, el portavoz Wilbert Rozas aseguró que las críticas contra su bancada eran un intento por "amedrentar" al Frente Amplio por exigir que se reorganice la Comisión de Ética y que funcione la Comisión Investigadora del Callao.

"Nosotros queremos que funcione la Comisión del Callao. Eso les ha tocado el talón de Aquiles de la corrupción, que hayamos planteado desde el Frente Amplio esta comisión investigadora del Callao, en la cual están coludidos fujimoristas", manifestó Rozas ante la prensa.

El grupo parlamentario también aprovechó su pronunciamiento público para responder al presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien exigió al Frente Amplio que responda por la contratación de terroristas condenados, y lo responsabilizaron de no permitir que la Junta de Portavoces funciones correctamente para que se lleguen a acuerdos y se logre reactivar comisiones que consideran importantes, como Ética y la que investigará actos de corrupción en el Callao.

Los congresistas del Frente Amplio, luego de dar estas declaraciones, se retiraron del salón de Pasos Perdidos sin responder preguntas, a pesar de que anunciaron que sería una conferencia de prensa y no solo un pronunciamiento.