Rocío Silva Santiesteban sobre renuncia de Arlette Contreras: “Es muy lamentable su decisión”

La portavoz alterna del Frente Amplio, Rocío Silva Santiesteban, consideró “muy lamentable” la renuncia de la legisladora Arlette Contreras a su bancada. Explicó que se hicieron “casi todos los cambios” requeridos por la legisladora en el reglamento del grupo parlamentario.

“Reconsideramos nuestro reglamento para que no haya una situación de tensión con su enfoque, pero ella ha tomado esta decisión lo que es muy lamentable. Nosotros no teníamos la menor intención de separación de Arlette, lo que le pedíamos era que apruebe el reglamento. No la hemos querido expulsar, no sé de dónde sale la idea”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Silva Santiesteban aseguró que Arlette Contreras quiso contratar a un asesor que había trabajado con legisladores fujimoristas en el Congreso pasado, pese a que el reglamento de la bancada impedía ello.

“Ella había incorporado en el reglamento toda una serie de temas de acoso sexual y lenguaje inclusivo, pero había borrado esa parte del reglamento que impedía contratar asesores vinculados a partidos corruptos. Si esto ha gatillado su renuncia, se lo tendrían que preguntar a ella, pero eso fue lo que sucedió”, señaló.

Más temprano, Lenin Checco, vocero principal del Frente Amplio, afirmó que la renuncia de Arlette Contreras los tomó por sorpresa y señaló que otra de las discrepancias con la congresista fue la decisión de no ir por la presidencia de la Comisión de la Mujer.

“Estamos apenados. Nos ha agarrado por sorpresa, no teníamos previsto esta renuncia. Creo que es importante demostrar a la población que a pesar de que podamos tener discrepancia, debemos trabajar con una visión de unidad y de solidaridad”, expresó.

“Por mayoría los nueve congresistas hemos priorizado las comisiones de Trabajo y de Pueblos, y la segunda prioridad fueron la Agraria y de la Mujer. Lamentablemente nos enteramos que en la Junta de Portavoces nos dieron las de Inclusión Social y Pueblos Andinos”, agregó.

Este viernes por la mañana se conoció que la congresista Arlette Contreras renunció a la bancada del Frente Amplio a través de una carta enviada al presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama. Además, en la misiva pidió ser incluida en su condición de no agrupada en tres comisiones, siendo la primera de ellas la Comisión de la Mujer y Familias.

“En mi condición de congresista no agrupada, se sirva usted a disponer mi asignación como miembro titular a las siguientes comisiones ordinarias del Congreso de la República, en el orden de prioridad: 1. Comisión de la Mujer y Familias, 2. Comisión de Relaciones Exteriores, y 3. Comisión de Constitución y Reglamento”, indicó la legisladora.

