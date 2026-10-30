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Resumen

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Por Erik Rivera

Ahora Nación enfrenta un conflicto interno. La división de posturas derivó este jueves en la renuncia de César Holguín a la vocería titular de la bancada de Diputados, tras oponerse a las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno y respaldar la censura al ministro del Interior, César Astudillo, pese a que la mayoría de sus colegas optó por una posición distinta

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