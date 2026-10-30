Aunque argumentó que su retiro se debió a diferencia de posturas, fuentes de El Comercio indicaron que la decisión de su salida se definió la noche del miércoles en la que se evaluó su permanencia. Esta versión fue confirmada por Jaime Delgado, senador de Ahora Nación.

“Se decide en la reunión, claro. [...] Yo sabía que iban a haber algunos cambios en vocería, pero todo está tranquilo”, refirió.

Por la mañana, Holguín insistió en que las posturas enfrentadas con el bloque de izquierda respondían a las facultades legislativas y la censura a Astudillo. En su carta de renuncia, el diputado refirió que “tales diferencias son incompatibles con la función de coordinación y representación que exige la vocería”.

“Por ello, decido, de manera responsable, dar un paso al costado”, indicó. Luego, dijo confiar en que la bancada pueda profundizar su diálogo con las regiones e incorporar sus perspectivas a la hora de decidir.

El miércoles por la noche también se discutió la permanencia de la diputada Indira Huilca en la vocería alterna, aunque al cierre de este informe no se conoció ninguna renuncia formalizada. Las fuentes indicaron que puso su cargo a disposición.

Divisiones

Fuentes de El Comercio indicaron que la división en Ahora Nación empezó hace varias semanas atrás “por diferencias ideológicas y desacuerdos” y que el tema de la vocería fue solo la excusa para evidenciar las fricciones.

Explicaron que el partido que lidera Alfonso López Chau “tendría dos corrientes: una de la más radical y otra de centro izquierda”.

En la primera, según las fuentes, estarían Indira Huilca, César Holguín y Jair Manrique, “los que siguen a Juntos por el Perú en sus votaciones”. Mientras tanto, en la segunda se ubican Marleny Arminta, César Muedas, Ángel Meneses, Freshman Buitrón y José Marcelo.

“Las discrepancias se habrían profundizado a raíz del debate de facultades y la censura de Astudillo”, indicaron.

Por ejemplo, en la votación de las facultades en el pleno de la Cámara de Diputados, los que votaron en contra fueron: Holguín, Huilca Sonco y Jair Manrique; y los que apoyaron fueron Buitrón, Harvey Colchado, Marcelo, Meneses y Muedas.

Pese al acuerdo interno de la bancada, el ala a la que denominan como “más radical” definió su postura en contra, como lo hizo Juntos por el Perú.

Una publicación de Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno, en su cuenta de “X” (Antes Twitter) resumió toda la controversia: “Lamento que Alfonso López Chau haya decidido retirar a Indira y César de la vocería de Ahora Nación dentro del bloque opositor”.

Opinó que las diferencias no deberían ser motivo de exclusión, sino “una oportunidad para demostrar madurez democrática”.

En la misma publicación, la diputada del Buen Gobierno compartió una fotografía en la que aparece con su colega Nery Fernández, Holguín, Huilca y Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú.

Estar en una bancada no es fácil. Es conversar, ceder y construir acuerdos, incluso cuando no pensamos igual, siempre por el país y su gente. Después de una semana difícil dentro del Partido del Buen Gobierno y un Pleno Bicameral complejo y frustrante, me quedo con la gratitud por colegas con quienes pudimos construir de verdad, como mi dupla Nery Fernández , @ernestozunini @IndiraHuilca @cesarholguinl @YeniferParedesN Por eso, lamento que @LopezChauNava haya decidido retirar a Indira y César de la vocería de @Ahora_Nacion dentro del bloque opositor. Las diferencias no deberían ser motivo de exclusión, sino una oportunidad para demostrar madurez democrática; más en estos tiempos. Liderar también es saber convivir con quien piensa distinto. La vocería puede cambiar, pero no nuestra voluntad de seguir construyendo unidos por mejorar al país. ¡Sigamos construyendo colegas! Recién han pasado unos mesesitos, vendrán bastantes retos. Les dejo una foto de un día feliz. Los aprecio mucho, ¡Vamos por más! — Rossana Alayza (@rossanaalayza) October 29, 2026

Pasar la página

Este Diario buscó la versión de los diputados de Ahora Nación para confirmar si la renuncia de Holguín respondió a una decisión o no de la bancada, pero los legisladores consultados pidieron pasar la página y centrarse en temas importantes.

Consultado por El Comercio, el diputado José Marcelo intentó bajar el tono del caso al indicar que la agrupación suele reunirse siempre, pero no negó ni confirmó que se haya discutido en la víspera la situación de Holguín.

“Nosotros nos reunimos constantemente a nivel de la comisión política y a nivel de los diputados y senadores. Y él ha presentado su carta de renuncia. [...] Lo otro me parece hasta farandulesco. [...] Si nos reunimos o no es absolutamente irrelevante. Hay un cambio de vocería y ya está como puedes observarlo en cualquier partido”, dijo.

No obstante, luego ajustó su versión: “Acá lo único que ha pasado es que la bancada ha cambiado de vocero. El por qué cambió, cómo cambio, eso es irrelevante para el país”. Después nos habló de sus propuestas.

No quiso mencionar el nombre del nuevo vocero, pero señaló que fue elegido entre la noche del miércoles y este jueves.

A su turno, Marleny Arminta, diputada de Ahora Nación, confirmó que el miércoles por la noche se convocó a una reunión de la bancada. Sin embargo, afirmó que no estuvo presente porque ya tenía un compromiso concertado.

Le baja el tono

En declaraciones a la prensa, Alfonso López Chau intentó bajarle el tono a la situación al señalar que “es un tema menor” la renuncia de Holguín a la vocería titular de la bancada de Diputados.

“Si tu eres vocero de una bancada tienes que llevar la posición de la bancada. Si tienes discrepancias, que continúen las discrepancias. Eso es lo bueno en un partido... [¿Él se mantiene en el partido?] Sí claro. Este es un tema menor, es un tema de vocerías nada más”, dijo.

Consultado por El Comercio sobre si propuso la salida de Holguín, el diputado Sonco Villanueva evitó responder y solo nos envió por WhatsApp una fotografía en la que aparece el documento de la renuncia de su colega.

Luego, no respondió: “Estoy ocupado, mi estimado”.