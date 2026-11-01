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El Partido del Buen Gobierno, que lidera Jorge Nieto, no solo enfrenta una crisis con la renuncia de Jorge Gavidia, sino que debe resolver la situación de otro senador Nilson Flores, exafiliado a Fuerza Popular que también votó a favor de la delegación de facultades a pesar de la postura de abstención decidida en su bancada. Flores señaló que evaluará su permanencia en función de criterios institucionales.

Sumado a esto, en la Cámara de Diputados se han empezado a mostrar ciertas disonancias entre los miembros del partido amarillo. En la última sesión de la Comisión de Educación, el pasado 28 de octubre, la bancada del Buen Gobierno votó en contra del predictamen presentado por un miembro de su bancada en el cual daba luz verde a un proyecto del Poder Ejecutivo para la moratoria a la creación de nuevas universidades públicas. La propuesta oficialista fue aprobada con 10 votos a favor y siete en contra, donde Segundo Castrejón -presidente de la comisión y autor del predictamen debatido- votó a favor, mientras sus colegas de bancada, Rossana Alayza y Carmen Duarte votaron en contra.

Castillismo dividido

Juntos por el Perú es otra bancada del bloque de izquierda que afronta problemas internos, y donde han tenido amagos de renuncia que aún no se han concretado. El diputado Marlon Aguirre anunció que evaluaba su renuncia por discrepancias en el manejo de la vocería de la bancada y, si bien no se materializó su salida, los problemas han resurgido por el mismo tema.

Fuentes de la bancada de JP refieren que existen nuevas discrepancias en torno al manejo del diputado Ernesto Zunini como portavoz del grupo. “El sentir es que (Zunini) quiere decidir todo solo, y que habla a nombre de todos sin tener reuniones previas. En síntesis, lo están acusando de antidemocrático”, explicó una fuente, quien añadió que los grupos en su contra se han activado mientras el portavoz ha estado de viaje en China. La última reunión en su contra se produjo durante la última semana.

En JP existen tres facciones a la fecha: la partidaria allegada a Roberto Sánchez, y dos grupos vinculados a Pedro Castillo. En los tres bloques, incluido el partidario, existen voces en contra de Zunini, quien es hombre de confianza de Sánchez.

El otro escenario complicado en la interna de JP es la división del castillismo. Por un lado, se tiene al grupo que encabeza Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo; y por el otro, ha surgido el bloque de Catherin Palomino, cuyo nombre saltó a la palestra pública por sus constantes visitas al expresidente en el penal de Barbadillo. Ambos bloques no comulgan y es conocido en la bancada de la rivalidad que existe entre las diputadas Paredes y Palomino.

Fuentes de la bancada indican que el segundo bloque castillista busca la vocería de la bancada para colocar a la propia Catherin Palomino en reemplazo de Zunini. Anticipándose a la situación, el bloque partidario de JP ha respondido recordando que Palomino no podría asumir como portavoz debido a que afronta un proceso en la Comisión de Ética tras ser imputada de haber solicitado a los trabajadores de su despacho asumir el costo de tarjetas de presentación, cuadros y alimentos. “A esto se suma que Paredes no apoyaría su nombramiento”, anotó otra fuente. Pese a ello, la permanencia de Zunini en la vocería es algo que se definirá en los próximos días.

Los problemas en la tienda de JP también ocurre en el Senado. El parlamentario Percy Osorio viene registrando votos diferenciados a su bancada. En la votación del reglamento para elegir a miembros del Tribunal Constitucional, el senador ayacuchano votó a favor a pesar de que su bancada votó en bloque en contra.

En el Congreso, los votos de las bancadas izquierdistas se muestran muy volátiles.

Pugnas de baja intensidad

Ahora Nación tampoco se salva de las disputas internas, y estas se centran principalmente en la figura del líder del partido y excandidato presidencial Alfonso Lopez Chau. “La principal crítica que existe en ambas bancadas, tanto en Senado como en Diputados, es que no escucha. Solo escucha a su entorno que está fuera del Parlamento y que no le permite ver la realidad de lo que pasa en el Congreso”, sostuvo una fuente.

Desde la campaña presidencial existen discrepancias entre López Chau y su entorno en contra de las ahora senadoras Ruth Luque y Mirtha Vásquez, así como contra la diputada Indira Huilca. Otras fuentes señalaron de que se viene buscando sacarlo de la vocería en el Senado para que asuma la titularidad Jaime Delgado. Sin embargo, al ser consultado, Delgado descartó dicha posibilidad.

Por último, la bancada Obras afronta ciertas disputas internas surgidas a raíz de la revelación de que la hermana del senador Daniel Barragán fuera designada en un cargo en Essalud. Esto produjo que cierto grupo pidiera su salida de la vocería de la bancada del Senado, pero Barragán ha logrado sortear la ola en su contra, descartando que se vaya a emitir alguna sanción contra su colega Juana Ticona, por haber votado distinto al grupo en la delegación de facultades al gobierno.

A la fecha, ninguna bancada se anima a asegurar que terminará el 2026 sin ninguna baja. En apenas tres meses de gestión parlamentaria, ya se produjo una renuncia y un amago de salida en el Partido del Buen Gobierno, un amago de renuncia en Juntos por el Perú, y la creación de nuevas facciones en el bloque de izquierda.