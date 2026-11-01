icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En menos de 100 días de gestión, el bloque de izquierda afronta una serie de pugnas internas que amenazan con renuncias antes del cierre de 2026.
En menos de 100 días de gestión, el bloque de izquierda afronta una serie de pugnas internas que amenazan con renuncias antes del cierre de 2026.
Por Martin Hidalgo

Las últimas votaciones en el pleno, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, daban luces de las discrepancias internas en las bancadas del bloque de izquierda. Pero hay disputas que se viven tras bambalinas y que se van acrecentando con pronósticos inciertos. La temprana renuncia del senador Jorge Gavidia al Partido del Buen Gobierno ha despertado las alarmas en los demás grupos parlamentarios y nadie sabe cómo terminará la correlación de fuerzas para este 2026.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?