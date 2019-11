“Por ahora, la única asesora de mi padre soy yo”, declaró Keiko Fujimori poco después de desatada la tormenta del 'vladivideo' Kouri-Montesinos, en la segunda parte del convulsionado año 2000. Tenía solo 25 años, pero a los 19 –debido a la separación de sus padres– ya se había convertido en la primera dama más joven de la historia del Perú.

Más allá de que lo llamaba cariñosamente “tío”, es poco lo que se sabe acerca de la relación que Keiko Fujimori y el entonces asesor en las sombras de su padre, Vladimiro Montesinos Torres, mantuvieron durante el mandato fujimorista. Si bien, años después, Fujimori Higuchi ha asegurado haber advertido a su padre sobre la inconveniencia de mantener a Montesinos en el poder -y hasta dijo haberlo confrontado personalmente-, durante los años que duró el régimen de Alberto Fujimori, a la hija del presidente no se le conoció una postura clara sobre Montesinos.

Hasta que estalló el escándalo.

El 14 de setiembre del 2000, la publicación de un video que mostraba al entonces congresista Alberto Kouri recibir US$ 15 mil de Vladimiro Montesinos para pasarse a las filas del partido de Gobierno marcó el comienzo del final del régimen de Fujimori. Ese fue el suceso que llevó a Keiko Fujimori a deslindar públicamente del ex asesor de su padre, quizás sin saber que, una década después -en medio de sus aspiraciones presidenciales- el ‘Doc’ se convertiría para ella en una piedra en el zapato.

Vladimiro Montesinos será interrogado este lunes 4 de noviembre por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a Fuerza Popular. Aquí un recuento de todos los fuegos cruzados que, en los últimos 19 años, protagonizaron Keiko Fujimori y quien fuera la mano derecha de su padre.

—El deslinde —

Era octubre del 2000 y, a menos de un mes de desatado el escándalo Kouri-Montesinos, Keiko Fujimori marcaba distancia con el ex asesor de su padre en televisión nacional. “Desde finales del año pasado me percaté de lo negativo de su presencia [de Montesinos] por algunos sucesos que se fueron dando y porque en el despacho recibí varias quejas en contra de él, que poco a poco fui corroborando”, declaró en entrevista con “Panorama”.

Desde la tormenta ocasionada por aquel primer ‘vladivideo’ hasta los posteriores descubrimientos de corrupción en el gobierno de Fujimori, la respuesta de Keiko fue siempre la misma: “mi padre no sabía nada”.

Pero, según la ahora líder de Fuerza Popular, su recelo hacia Montesinos se instaló mucho antes del escándalo de corrupción. “Yo he discutido con mi padre porque confiaba demasiado en él. Me he enfrentado a Montesinos, aunque casi no lo veía. La última vez que lo vi fue en palacio y tuve una fuerte discrepancia con él, le dije que debía salir del Gobierno porque su presencia causaba mucho daño”, dijo Keiko Fujimori a El Comercio en el 2006.

Alguien que respalda la idea de que Keiko no se llevaba bien con Montesinos desde antes de caído el régimen de su padre es el exministro fujimorista José Chlimper. En el libro “Vizcarra”, la periodista Rafaella León narra la historia que Chlimper le contó sobre el nacimiento de su lealtad hacia la hija de Alberto Fujimori.

Según el también ex secretario general de Fuerza Popular, a fines de julio del 2000 Keiko lo citó en privado para hacerle una advertencia sobre Montesinos. “Es mentiroso, manipula a todos los ministros. Tengo esperanza de que gente con sangre nueva, con personalidad, no se dejará coactar. Es un corrupto”, le habría dicho Keiko.

Pero las afirmaciones de Keiko Fujimori -según las cuales esta ya había confrontado al ex asesor antes de caído el régimen- han sido blanco de dudas debido a declaraciones aparentemente contradictorias. El 26 de julio del 2000 –pocos días antes de la reunión narrada por Chlimper-, una periodista de la revista “Caretas” le preguntó a Keiko su opinión respecto a Montesinos. Esta dijo creer que el ex asesor había hecho “un buen trabajo” en la erradicación del terrorismo y el narcotráfico.

“Estoy contenta porque mi padre ha dicho que el doctor Montesinos debe pasar a ocupar un cargo público. Así lo van a poder fiscalizar y tantos rumores que existen sobre él van a desaparecer”, declaró para el semanario.

—El pago de los estudios —

El sábado 25 de noviembre del 2000, una noticia del matutino “La Prensa”, de Panamá, reveló una denuncia que acecharía a Keiko Fujimori hasta tiempos actuales: una fundación en territorio panameño había recibido diversas transferencias desde una cuenta de propiedad de Vladimiro Montesinos. Según fuentes del diario panameño, Keiko Sofía habría pagado sus estudios en la Universidad de Boston (Estados Unidos) con tarjetas de crédito de dicho fondo.

Menos de dos años después, el 25 de abril del 2002, ante la comisión investigadora que presidía el parlamentario Fausto Alvarado Dodero, Vladimiro Montesinos –ante una pregunta del entonces congresista Jorge Mufarech- aseguraba haber proporcionado dinero en efectivo para el pago de los estudios de los hijos de Alberto Fujimori.

“El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él [Fujimori]. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. El señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo y se hizo una venta ficticia”, señaló el ‘Doc’ en ese entonces.

Fujimori Higuchi –quien hasta hoy niega haber solventado sus estudios en el extranjero con dinero del ex asesor de su padre- dijo que Montesinos declaró haber dado el dinero para sus estudios debido a un "odio" personal hacia ella. "Me convertí en la enemiga número uno de Montesinos”, dijo en noviembre del 2000.

—El caso Hayduk —

El 1 de marzo del 2000, mediante Resolución Suprema 044-2000, las hermanas Ana y Mariana Martínez Moreno fueron indultadas. El documento llevaba la firma de Alberto Fujimori.

Ana y Mariana Martínez habían sido encarceladas por un supuesto caso de narcotráfico en la empresa de su familia, la pesquera Hayduk. Las hermanas decían ser inocentes y aseguraban que se encontraban en prisión por haberse negado a responder ante supuestas extorsiones de Montesinos, que les habría exigido fuertes cantidades de dinero a cambio de su libertad. En este contexto que –según ella misma- Keiko Fujimori intercedió ante su padre para que les otorgue la gracia presidencial.

El 3 de diciembre del mismo año, Keiko Fujimori denunció públicamente en un programa de televisión a Vladimiro Montesinos Torres de haber chantajeado a la familia Martínez, pidiéndoles entre 400 mil y 500 mil dólares a cambio de su libertad.

El 13 de diciembre del 2001, Keiko Fujimori acudió a la Base Naval del Callao. El juzgado anticorrupción la había citado para que realice un “careo” con Montesinos en el marco del caso Hayduk. Según informó la prensa, el ex asesor se negó y la confrontación se frustró.

Una década más tarde, en plena era de las redes sociales, el caso Hayduk volvería a enfrentar a Keiko Fujimori y a Vladimiro Montesinos.

—Montesinos en la era Facebook —

Diciembre del 2010. Keiko Fujimori tentaba, por primera vez, la Presidencia de la República y, como candidato a vicepresidente en su plancha presidencial, había colocado el ex ministro de su padre, Jaime Yoshiyama (hoy en prisión preventiva).

Durante el lanzamiento de la candidatura de Keiko en Huaycán, Yoshiyama dijo que, tras el gobierno de Alberto Fujimori, se había retirado de la política debido a que tuvo “discrepancias insalvables” con Vladimiro Montesinos. La respuesta del ex jefe del SIN no se hizo esperar.

“Estoy privado de mi libertad, pero no de mis recuerdos”, escribió su abogada Estela Valdivia, a pedido suyo, en su muro de Facebook. Para que no queden dudas, se consignó que las palabras estaban dirigidas a Yoshiyama.

.

Cuando Keiko Fujimori fue consultada acerca del mensaje, lo atribuyó a un supuesto aburrimiento del ex asesor de su padre.

“Vladimiro intentará ser parte de esta campaña porque debe estar aburrido de estar en prisión, está preso dejémoslo allí (…) Yoshiyama no va estar contestando y menos a Vladimiro Montesinos, por favor”.

La respuesta de Montesinos fue más directa que la primera. “Yo estoy preso, pero no aburrido. Aburrido me sentía cuando tenía que cumplir los encargos que su papi me hacía cuando [Keiko] vivía en Boston”, escribió –nuevamente a través de su abogada- en su muro de Facebook.

.

—Fuerza 2011: ¿un montesinista al Congreso? —

Inicios del 2011. Aunque una década antes la hija del expresidente Alberto Fujimori había deslindado públicamente de quien fuera el principal operador del gobierno de su padre, una denuncia periodística, pondría en duda la veracidad de esa distancia.

En plena campaña presidencial, el diario “La República” reveló que el ex guardaespaldas de Vladimiro Montesinos había sido incluido en la lista parlamentaria del partido político de Fujimori Higuchi, Fuerza 2011. Se trataba del comandante Óscar Cáceres Rodríguez, ex jefe del grupo Zeus, encargado de la seguridad del ex asesor presidencial.

Ese mismo día, Keiko calificó la inclusión de Cáceres en su lista congresal como un “error” y atribuyó el desliz a deficiencias en el “filtro político” de su organización partidaria.

—El caso Hayduk: parte II —

Febrero del 2011. Se conoce que la familia Martínez, propietaria de Hayduk, había aportado US$ 10,000 a la campaña congresal de Keiko Fujimori del año 2006.

Ante los cuestionamientos por haber recibido aportes de parte de personas que fueron vinculadas al tráfico ilícito de drogas, la ahora candidata a la presidencia respondió que los miembros de la familia Martínez eran inocentes y que, si habían sido encarcelados, fue debido a las supuestas extorsiones de Montesinos. “Todos ellos han sido absueltos, para mí son personas inocentes que fueron extorsionadas por Vladimiro Montesinos (...) “Me siento contenta porque gracias a ellos yo me di cuenta en ese entonces de quién era Vladimiro Montesinos y me enfrenté a él”, dijo, en aquel entonces, Fujimori Higuchi a Canal N.

Una vez más, la respuesta del ‘Doc’ no tardó en llegar. El 1 de marzo, en su muro de Facebook –siempre a través de su abogada, Estela Valdivia-, Montesinos lanzó lo que a todas luces fue digerido como una amenaza: “Si la candidata presidencial Keiko Villanella no se rectifica de las mentiras que ha inventado sobre la extorsión a la familia Martínez y continúa difamándome con sus bravatas, que se atenga a las consecuencias, pues ahora sí me olvidaré de la lealtad de su padre”.

Keiko no se quedó callada. “Montesinos traicionó a mi padre y traicionó al Perú, pero yo no voy a entrar a debatir con ese señor, mi debate será con los candidatos presidenciales", declaró el mismo día, además de ratificar su respaldo a la familia Martínez. “Me han caído golpes bajos, ha habido una campaña de desprestigio y ahora me amenazan. Solamente quiero decir que he dicho la verdad”.

En medio del fuego cruzado entre Keiko Fujimori y el ex asesor de su padre, hubo voces que dudaron sobre la veracidad de la enemistad entre ambos. Una de estas se plasmó en un tuit de la cuenta de campaña del entonces contendor de Keiko, Luis Castañeda Lossio. "No se dejen sorprender por la pantomima que han armado Keiko Fujimori y Montesinos. Esto es parte de la estrategia montada entre socios", se leía en la red social.

.

Castañeda Lossio, sin embargo, negó haber sido él el autor del tuit y denunció una supuesta infiltración en la cuenta.

Carlos Raffo, quien fue –además de candidato al Congeso- un apoyo clave para Keiko Fujimori durante la primera vuelta del proceso electoral del 2011, respondió también a Monesinos. "Vlady y su secre Estela Valdivia siguen creyendo que con sus mensajitos van a hacernos daño", escribió en su cuenta de Twitter.

Vlady y su secre Estela Valdivia siguen creyendo q con sus mensajitos van a hacernos daño.Lo unico q confirman es su odio y su rencor. — carlos raffo (@carlosraffo) March 1, 2011

Diez meses más tarde, el 3 de enero del 2012, Raffo fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por haber recibido más de US$ 400 mil de dinero público por parte de Vladimiro Montesinos, para financiar la campaña de reelección de Alberto Fujimori en el 2000.

—La demanda —

Finalmente, Montesinos cumplió su amenaza. El 8 de marzo del 2011, Estela Valdivia se acercó a la mesa de partes de la Corte Superior de Lima. Allí, presentó una querella a nombre de Vladimiro Montesinos Torres en contra de Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

El ex asesor presidencial aseguraba que la hija de Alberto Fujimori lo había difamado al acusarlo de haber extorsionado a la familia Martínez.

—El último puñal—

Era febrero del 2018 y, exactamente 7 días antes de la renuncia de Kenji Fujimori a Fuerza Popular, el hijo de Alberto Fujimori publicó un ‘selfie’ junto al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en el avión presidencial.

Luego de 18 años subiendo al avión presidencial ✈️. Recuerdo cuando viajaba con mi padre llevando apoyo a los comités de autodefensa y ayuda para el friaje a las zonas altoandinas. Hoy rumbo a Puno a trabajar con los comuneros y para la descontaminación del lago. pic.twitter.com/GRWyTvqaXe — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) February 22, 2018

El viaje del congresista y el mandatario -que se dirigían a Puno a una reunión con comuneros- fue para algunos parlamentarios una señal irrefutable de la creciente cercanía entre ambos. Uno de ellos fue Héctor Becerril.

"Es triste y lamentable que Kenji [Fujimori] se haya dejado deslumbrar por el poder del presidente. Ahora viaja con él. Creo que [Vladimiro] Montesinos ha dejado hondas huellas en Kenji Fujimori", declaró Becerril a Canal N.

"Para mí, [Kenji Fujimori] está pactando con la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski. Es triste que Kenji siga el ejemplo de Vladimiro Montesinos", agregó el congresista de Fuerza Popular.

Pero quien respondió no fue Kenji, sino el mismo Montesinos. “En la década del 90, con quien yo hablaba más es con Keiko Fujimori y no con Kenji, por lo que, si deje alguna huella, esa debe ser en Keiko”, escribió –con errores gramaticales y a través de Valdivia- en su muro de Facebook.

.

El último jueves, Montesinos Torres confirmó -como siempre, a través de Facebook- que acudirá al interrogatorio dispuesto por el equipo especial del Caso Lava Jato.