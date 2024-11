El requerimiento se da como parte de las pesquisas que se siguen contra ambos exfuncionarios congresales, implicados como presuntos “recolectores” y receptores” del dinero que fue recortado de, al menos, 12 trabajadores del despacho de Agüero Gutiérrez, por parte de esta última.

El dinero, según la imputación fiscal, era entregado por el personal de la congresista como parte de “diezmos” o “aportes; y en algunos casos era usado para los gastos del despacho o actividades parlamentarias.

Como se recuerda, el pasado 5 de noviembre el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación allanó la vivienda de la congresista como parte de las diligencias que se realizan en su contra.

En paralelo, el Eficcop también allanó las viviendas de De la Cruz Canales y Flores Valencia, en Arequipa. Este último fue detenido durante el operativo.

Según la fiscalía, en su condición de congresista de Perú Libre (PL) Agüero “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.

El caso se investiga en dos instancias. Agüero Gutiérrez es investigada por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y otros. Mientras que sus dos exasesores son investigados por Eficcop por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las declaraciones de testigos confirman entregas de dinero y la señalan

Según las investigaciones, los dos operadores habrían recibido S/72.517, entre transferencias bancarias y depósitos en efectivo realizados por sus compañeros del despacho congresal.

Para corroborar su participación, la fiscalía ha presentado testimonios, transferencias, extractos de cuentas bancarias, y a través del servicio Yape que habrían realizado los trabajadores a las cuentas de Alexis de la Cruz y Edson Flores.

Precisamente, uno de los testimonios que refuerzan la implicancia de la congresista María Agüero Gutiérrez, es el que rindió el pasado 8 de noviembre el extrabajador de su despacho parlamentario Richard Alberto Medina Villagómez, quien en el 2022 tenía el cargo de Asesor II.

Al igual que otros extrabajadores del despacho, reconoció haber realizado “aportes” a través del asesor Alexis de la Cruz, pero aseguró que estos eran “voluntarios”.

En el caso de Medina Villagómez, según las pesquisas realizó abonos en calidad de “diezmos” de S/891, S/450, S/1.300, S/1.000 y S/1.076; además, a nombre de Alexis de La Cruz abonos por montos de S/1.900, S/2.100 y S/1.900, entre junio del 2002 a febrero del 2023.

Al ser consultado por la fiscalía sobre dichas entregas de dinero, Villagómez aseguró que las transferencias estaban relacionada “a los aportes voluntarios al partido en diferentes rubros” y que los que había realizado bajo el término de “diezmo” correspondían “al 10% de mi aporte al partido”.

“Fue un aporte voluntario. Fue a través de transferencias bancarias del BBVA a la cuenta de Cesar de la Cruz y a Edson Flores”, dijo a los investigadores.

Sin embargo, al ser consultado sobre el registro de dichos aportes o por orden de quién se realizaron, aseguró que fue por orden de la congresista María Agüero, pero desconocía cómo se había llegado a dicho acuerdo.

“Como indiqué, estos se realizaban mediante transferencias, respecto de los registros desconozco. Respecto de la cuenta es en relación a las transferencias que me mostraron. Para que los aportes sean canalizados a favor de Cesar De La Cruz Canales estos fueron por orden de la congresista María Agüero. No recuerdo cómo es que se llegó a ese acuerdo. Desconozco si había represalias en caso de no dar los aportes.”

Para ratificar esto, el Ministerio Público cuenta con el detalle de los extractos bancarios que confirman no solo las transferencias de dinero, sino que las cantidades, en efecto, corresponden al 10% de lo que recibía como sueldo el extrabajador parlamentario.

En total, el Ministerio Público ha presentado 132 elementos probatorios contra De la Cruz y 71 contra Flores Valencia, entre los que figuran las declaraciones de más de diez extrabajadores parlamentarios.

“Sí, precisando que recuerdo haber efectuado envio de dinero a través del aplicativo Yape desde mi teléfono a César de la Cruz Canales, por un tema de colaboración al partido Perú Libre, no recuerdo el monto exacto, pero fue unos 300 soles aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta (..) Fue de mutuo acuerdo entre la congresista y yo, lo hice de manera voluntaria precisando que los militantes y simpatizantes damos un aporte de dinero o de bienes al partido, en donde la congresista indicó que la colaboración que yo iba a dar se la entregaría a César de la Cruz Canales.”

.

Sin embargo, lo que los testigos tratan de aparentar como un presunto “aporte voluntario”, el recorte de sus haberes, para la fiscalía se trataría de una conducta ilícita.

En su requerimiento de prisión preventiva contra De La Cruz y Flores Valencia, la fiscal Naomi Bustillos Tamayo explicó que si bien los extrabajadores Richard Alberto Medina Villagómez y Lucette Sinlien Mamani Fernández reconocieron haber realizado pagos a través de transferencias “por iniciativa para apoyar al partido”, a favor del investigado César De La Cruz Canales, esto estaría fuera de lo regular.

Ello, debido a que el artículo 55 del Estatuto del partido político Perú Libre indica que todo aporte debe contar con un respectivo recibo y que todo aporte debía ser recepcionado por la tesorería nacional de la agrupación política.

“Por lo tanto, se desvirtúa la versión de los testigos en cuanto a que César Alexis De La Cruz Canales debía recibir los aportes voluntarios efectuados a la organización política Perú Libre, pues conforme al Estatuto antes indicado el manejo de los recursos y de la administración de los fondos se encontraban bajo la responsabilidad de quien ejerza el cargo directivo de Secretario de Economía, el cual no ostentaba el investigado, advirtiéndose además que todos los depósitos bancarios son de fecha anterior a la afiliación del mencionado a la organización política Perú Libre, la misma que recién se produjo el 20 de setiembre del 2023″, indicó la fiscalía.

Además, agregó la fiscal, las fechas de pago de haberes de los trabajadores del sector del Congreso de la República, eran coetáneas con las transferencias dinerarias bancarias a favor del investigado De La Cruz Canales.

El Ministerio Público señala que en el caso de De La Cruz Canales podría haber incurrido en el presunto delito de enriquecimiento ilícito, al haber recibido en sus cuentas bancarias la suma de S/58.050 adicionales a los S/67.476 de sus haberes recibidos entre agosto del 2022 a mayo del 2023. Además, en ese periodo adquirió una vehículo por la suma de $7.300.

Además, recientemente adquirió un vehículo por la suma de $16.990 pagados al contado.

Y, en el caso de Flores Valencia, en el periodo de investigación recibió sus haberes por S/27.304,17; sin embargo realizó retiros por S/86.545.

En ambos casos, reseñó la fiscalía, no existe consistencia en la información económica de ambos investigados, ya que en ese momento solo tenían como empleador al Congreso de la República. Por ello, habrían abusando de sus cargos y habrían incrementado significativamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, sin que ello se encuentre justificado.

Para el Ministerio Público, los hechos revisten de gravedad al estar investigados por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concusión, en el caso de César De La Cruz, la pena alcanzaría los 15 años de cárcel aproximadamente (siendo el delito más grave lavado de activos). Y una pena máxima de 10 años, en el caso de Flores Valencia, al estar investigado por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

Por ello, concluyeron que existe peligro fuga y también de obstrucción a la justicia pues al haber sido extrabajadores parlamentarios de la congresista María Agüero, y siendo que la teoría fiscal es que ella sería la receptora final de los dineros aportados- podrían conllevar a modificar, suprimir u ocultar la verdad.

Además, indicó la fiscal Bustillos, al haberse formalizado la investigación preparatoria, se realizarán un conjunto de diligencias, como el análisis de diversa documentación financiera y otras actuaciones fiscales. Por ello, teniendo en cuenta el reproche penal que implica el caso, deberá asegurarse la participación de los imputados en la etapa intermedia y ante un eventual enjuiciamiento. Por ello, se justifica y se solicitó que se declare fundada la prisión preventiva contra los imputados.

Al cierre de este informe, el Poder Judicial se encontraba evaluando el pedido de prisión preventiva de 18 meses contra ambos exasesores.

Este Diario buscó la versión de la congresista Agüero, pero no respondió al teléfono. Desde su despacho indicaron que se encontraba en semana de representación y que harían las consultas con su asesor. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no respondieron.

También buscamos la versión de Carlos Álvarez Arias, abogado de Edson Flores, pero señaló que se encontraba en audiencia.

Paolo Aldea, abogado de César Alexis De la Cruz, por su lado, rechazó la imputación fiscal sobre la presunta recepción ilícita de dineros en contra de su patrocinado.

Indicó que en la audiencia de prisión preventiva no se discutirá si es culpable o no, por lo que se centró en señalar que su patrocinado tenía los arraigos necesarios para afrontar la investigación en libertad.

“El señor tiene arraigo, que no tenga hijos no significa que no tenga arraigos, tiene a sus padres, a su familia, toda su vida ha vivido en el país. Me parece que estamos desnaturalizando las medidas de coerción, las prisiones preventivas ¿Cuál es la razón para que César De La Cruz esté preso? No tiene razón de ser. Es simplemente una decisión política del Ministerio Publico, la fiscalía instrumentaliza su rol para perseguir a determinados personajes de la vida política.”

Paolo Aldea, abogado de César De La Cruz