Según fuentes de El Comercio, la recopilación que comenzó el 8 de julio prevé concluir este jueves, tras casi 15 días de trabajo. En este periodo, cada sector ha remitido reportes sobre el estado de su gestión, los cuales son revisados y sistematizados por los equipos técnicos.

Sin embargo, el proceso ha enfrentado dificultades en sectores como Interior, Vivienda, Economía, Educación, Salud y Transportes. De acuerdo con las mismas fuentes, ello responde al elevado número de direcciones, organismos y oficinas adscritas a cada despacho que han demorado en remitir información para la elaboración del informe final.

“Son sectores complicados. La magnitud de las direcciones son tan grandes, que evidentemente hacen que todo se complique un poco más”, explicó la fuente de este Diario.

Por lo pronto, en carteras con una estructura más reducida, como el Ministerio del Ambiente, la recopilación de información ya concluyó. En los próximos días, ese material será remitido a Marco Vinelli para su incorporación al informe final que posteriormente será entregado a la presidenta electa.

“Se está elaborando un informe preliminar del Ministerio del Ambiente. Tiene dos direcciones en línea, dos OPD, que son OEFA y Sernamp. Pero hay otros que son más complicados como Salud, el Interior, Economía. Son sectores más complejos”, agregó el informante.

Una vez recibido el informe, Keiko Fujimori dará a conocer un balance sobre el estado en que recibirá la administración pública. El reporte detallará la situación administrativa de cada ministerio y con ello sellará el proceso de transferencia entre ambos gobiernos.

“Ella tendrá un informe de cómo se ha recibido el Estado para poder emitir un mensaje realista y sincero del o que se va a poder hacer”, añadió la fuente.

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—Equipos de transferencia—

El equipo de transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros está encabezado por Marco Vinelli e integrado por Jorge Luis de Castro, Katushka Tapia, César Candela, Giulliana Loza, César Muriche y Shirley Montenegro.

En el Ministerio de Economía y Finanzas participan Juan Odar, Eduardo Padilla e Isaac Foinquinos. En el Ministerio del Interior, Vicente Álvarez, Remigio Hernani, Juan Padilla y Freddy Chaico de la Borda. En Defensa, el equipo es liderado por Darwin Eurafeio; en Salud, por José Recoba; y en Educación, por Luis Alemán.

En la Cancillería, la comisión está conformada por Carlos Octavio Saco Vértiz Tudela, Carla Mares, Sandro Esposito y Giacomo José Sanguinetti. De acuerdo con fuentes de El Comercio, ese grupo incorpora a técnicos vinculados a otras organizaciones políticas.

Es el caso de Carla Mares Ruiz, excandidata al Senado por Sí Creo, el partido del periodista y abogado Carlos Espá. Su incorporación al equipo de transferencia coincide con las versiones que ubican a Espá entre los principales candidatos para asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Keiko Fujimori.

—Posibles integrantes del Gabinete Fujimori—

Al igual que Carlos Espá, a la interna de Fuerza Popular se vocean otros nombres para integrar el próximo Gabinete Ministerial. Consultadas por El Comercio, fuentes del partido señalaron que quien se perfila para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta.

De acuerdo con los informantes, su eventual designación responde a la confianza y al “liderazgo” que ejerció dentro de Fuerza Popular durante sus años como congresista y dirigente.

Entre los otros nombres que se mencionan figura el economista Elmer Cuba como posible titular del Ministerio de Economía y Finanzas. También aparece José Carlos Nieto, actual presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), como opción para encabezar el Ministerio del Ambiente.

—Visita protocolar—

Por la tarde, el canciller Carlos Pareja Ríos se reunió con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en sus oficinas de San Isidro para informarle sobre el programa oficial de las actividades previstas por la transmisión de mando presidencial, que se desarrollarán entre el 27 y el 29 de julio.

Tras el encuentro, confirmó la asistencia del rey de España a la ceremonia del próximo 28 de julio y, por lo menos, de los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, Honduras y Ecuador.

(Foto: Oficina de la Presidenta Electa)

Asimismo, precisó que otros países estarán representados por sus ministros de Relaciones Exteriores u otras altas autoridades.

“También van a venir los cancilleres y otros gobiernos que no van a acreditar a sus presidentes, pero sí a sus cancilleres y ministros de Estado en otras carteras”, manifestó.

El canciller destacó que la ceremonia contará con una importante presencia internacional.

“Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que van a acompañar a la presidenta el 28 de julio en el Congreso. También van a venir políticos de otros países que van a ser invitados por la presidenta”, agregó.

Consultado sobre qué otros temas abordó durante la reunión, Carlos Pareja señaló que el Perú mantiene buenas relaciones con los países vecinos. No obstante, indicó que los vínculos con Venezuela permanecen rotos tanto en el plano político como consular.