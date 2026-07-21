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Resumen

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A pocos días de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia de la República, el equipo de transferencia de Fuerza Popular, encabezado por Marco Vinelli, alista un informe que consolidará el balance remitido por los ministerios del gobierno saliente de José María Balcázar. En otras palabras, dará un diagnóstico del estado en que se encuentra cada despacho.

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