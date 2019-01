El vocero titular de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró este martes que el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público será analizado debidamente por su grupo parlamentario.

"Hay que analizarlo debidamente y ver si está enmarcado dentro de la Constitución Política, para eso tenemos a la Comisión de Constitución", dijo en diálogo con Canal N.

Tubino refirió que la Fiscalía de la Nación es una institución autónoma y que lo primero que se tiene que hacer es ver qué es lo que está planteando el Ejecutivo y analizarlo.

Reiteró que la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez se realizó de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, que da facultades al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para hacer relevos.

"En un país democrático tenemos que robustecer y reforzar las instituciones", expresó.

No obstante, Tubino dejó en claro que Fuerza Popular no tiene ningún temor de lo que venga en los próximos días de Brasil, como parte del acuerdo final que se firmará con Odebrecht.

"Tenemos la agenda de lo que se va a trabajar en cuanto a declaraciones de testigos protegidos en Brasil. No hay ningún tema que involucre a Fuerza Popular. Nosotros no hemos sido gobierno y Keiko Fujimori no ha sido presidenta del Perú", sentenció.