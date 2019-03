Fuerza Popular y su anunciado y olvidado consenso

En su última reunión antes del inicio de la nueva legislatura, Fuerza Popular (FP) –según ha informado su vocero Carlos Tubino– acordó buscar consensos con el resto de bancadas, evitar la confrontación y proponer el diálogo en el Congreso de la República.

¿Es la primera vez que la bancada, que ya no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y cuya lideresa, Keiko Fujimori, cumple prisión preventiva, hace este tipo de anuncios conciliadores? Y lo más importante: ¿cuál ha sido su comportamiento cuando ha asegurado que bajará el tono y será pro diálogo?

Los hechos muestran que no es la primera vez que realizan este tipo de anuncios. Y que cuando los han planteado, no han cumplido. Este es un recuento para entender las idas y vueltas entre sus anuncios de consenso.

1) El discurso que cambió tras la detención

Después de que Keiko Fujimori pasara ocho días cumpliendo una orden de detención preliminar, por la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, distintos legisladores de Fuerza Popular dieron declaraciones a la prensa y aseguraron que el modo de confrontación de su bancada debía “agotarse” y que harían “un cambio sincero”. “Vienen tiempos mejores”, dijo en ese entonces Tubino, cuando todavía no era vocero.

Tan solo un mes antes, cuando aún estaba libre, su lideresa había reaparecido tras un prolongado silencio para cuestionar al presidente Martín Vizcarra por plantear proyectos de reforma política, a los que calificó de “populistas”.

En distintas entrevistas entre agosto y setiembre del 2018, la ex candidata afirmó que existía una “clara improvisación” en los proyectos del Ejecutivo para aprobar una reforma constitucional a través de un referéndum.

Pero un mes después, las cosas cambiaron. El primer paso lo dieron los principales congresistas. El segundo lo dio la misma Keiko Fujimori. Sin embargo, el tan mentado cambio no se manifestó.

2) La invocación a “construir una agenda”

Un día antes de que se evaluara el pedido de prisión preventiva en su contra, solicitado por el fiscal José Domingo Pérez al juez Richard Concepción Carhuancho, llegó el pedido concreto de consenso hacia Vizcarra.

Keiko Fujimori convocó una conferencia de prensa, en la que apareció junto a su esposo y también investigado Mark Vito Villanella, para invocar al jefe del Estado a construir “una agenda de reencuentro nacional”.

Además, la ex candidata aseguró aquella vez que habría cambios en el partido que lidera.

“Solicito a la bancada de Fuerza Popular iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para así alcanzar una agenda consensuada que promueva este reencuentro nacional”, dijo.

Tras el anuncio del “reencuentro nacional”, el congresista Miguel Torres solicitó una reunión con Vizcarra a través de una carta. En la misiva, señaló al mandatario que se ponía “a su disposición” para el diseño de una agenda de consenso sobre las reformas pendientes.

3) Tubino como nuevo vocero y el “cambio de tono”

Después del pedido a Vizcarra, que no fue atendido por el gobierno y quedó en una carta, Fuerza Popular nombró a Tubino vocero principal, tras la salida de Úrsula Letona. También a Juan Carlos del Águila, Tamar Arimborgo, Milagros Takayama y Luz Salgado como alternos.

Tubino manifestó en ese entonces que persistirían en una propuesta de “diálogo permanente”, aunque sin abandonar el rol que le corresponde como oposición. Indicó que su bancada haría un esfuerzo para cambiar “cómo se expresan”.

4) El cambio que no duró mucho

En diciembre, solo dos meses después, el “buen tono” fue cambiando o desapareciendo. Tubino calificó de “dictador” a Vizcarra, luego de que este cuestionara la ley de financiamiento de partidos políticos, aprobada en medio de la polémica por el Congreso.“Él [Vizcarra] ahora es un dictador, no necesita bancada, no necesita al Congreso. ¿Ese es el presidente democrático?”, afirmó.

Algo parecido ocurrió con Salgado, entonces secretaria general de FP. Cuando se conocieron los resultados del referéndum del 9 de diciembre, cuestionó duramente a Vizcarra.

“No necesita de su bancada, se ha convertido en un presidente plebiscitario. Él ha dicho que representa a la nación, cosa que han dicho también [Nicolás] Maduro y [Hugo] Chávez y que si se van contra él, se van contra el pueblo peruano”.

A partir de este nuevo anuncio, resta apreciar cómo se comportará Fuerza Popular en los dos años y medio que quedan de período en el Congreso de la República.