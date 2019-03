Fuerza Popular: entre los anuncios de consenso y la confrontación

En su última reunión previa al inicio de la nueva legislatura, Fuerza Popular –según ha informado su vocero Carlos Tubino– acordó buscar consensos con el resto de agrupaciones políticas: evitar la confrontación y proponer el diálogo dentro del Congreso.

Pero, ¿es primera vez que la bancada, que ya no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y que tiene a su lideresa Keiko Fujimori en prisión, hace este tipo de anuncios conciliadores? Y lo más importante: ¿Cuál ha sido su comportamiento después de decir que bajarán el tono y serán pro diálogo?

Los hechos demostrarían que no han mantenido la línea anunciada. Y que no es primera vez que lo hacen. Aquí un recuento cronológico para entender las idas y vueltas, entre los anuncios de consenso y cómo se han manifestado desde Fuerza Popular en los últimos meses.

1. Cuando la reforma política fue calificada de "populista"

​Cuando aún estaba libre, Keiko Fujimori usó sus redes sociales para cuestionar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por plantear proyectos de reforma política, a los que calificó como "populistas".

"Señor Vizcarra, por el bien del país, lo invoco a que deje de ver a los congresistas como sus enemigos. Los enemigos, a quien su Gobierno tiene que combatir son la corrupción, la delincuencia en las calles, los robos, las violaciones, la anemia, la desaceleración económica, la subversión en el Vraem [...] entre otros", enfatizó Keiko Fujimori.

Sostuvo además que las propuestas del presidente Vizcarra evidencian un "populismo centralista" y, por ello, le pidió al mandatario que "no le de la espalda al país" y que se gobierne para resolver los problemas nacionales.

2. Cuando los proyectos del Ejecutivo eran "improvisados"

​Keiko Fujimori, en esos días, decidió reaparecer ante la opinión pública tras un prolongado silencio. En distintas entrevistas en medios de comunicación, afirmó que existe una "clara improvisación" en los proyectos del Ejecutivo para aprobar una reforma constitucional a través de un referéndum.

“Yo no me opongo al referéndum, estoy de acuerdo en que todas estas reformas se puedan hacer a través de un referéndum. Lo que me parece un poco irresponsable es ponerle plazos, ‘el Congreso tiene que definirlo para tal fecha’. Yo pienso que unas reformas estructurales como las que se están planteando tienen que tener un debate amplio y un consenso de parte de todas las fuerzas políticas", manifestó en Canal N.

En otra entrevista con El Comercio, en setiembre pasado, remarcó que desde el Congreso su bancada estaba "trabajando para que sea un referéndum bien hecho, con propuestas elaboradas y no improvisadas, como las que han llegado por parte del Ejecutivo".

3. Cuando cambió el discurso tras la detención preliminar

Keiko Fujimori, antes de la orden de prisión preventiva que cumple hoy en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, permaneció cerca de una semana detenida preliminarmente por la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Un tribunal superior revocó dicha detención preliminar y, poco después de salir de la Prefectura de Lima, los parlamentarios de Fuerza Popular se pronunciaron en la prensa y aseguraron que el modo de confrontación de su bancada "debe agotarse" –como lo dijo Letona– y que "harán un cambio sincero", como manifestó Tubino.

“Vienen tiempos mejores, pero pasa por todos, espero que sea correspondido por otras bancadas, sobre todo de oposición, y se pueda caminar estos dos años y medio que quedan buscando lo mejor para todos los peruanos”, sostuvo el actual portavoz fujimorista, en ese entonces.

4. Cuando invocó a "construir una agenda"

Keiko Fujimori no cumplió los diez días de detención preliminar debido a que la medida fue revocada en segunda instancia. Pero tras ello, el fiscal José Domingo Pérez –quien la investiga por el Caso Cocteles y los aportes de Odebrecht– pidió la prisión preventiva por 36 meses.

Horas antes de que se evalúe dicha solicitud fiscal, Fujimori Higuchi convocó a una conferencia de prensa el pasado 24 de octubre para invocar a Vizcarra a construir "una agenda de reencuentro nacional". Además, anunció aquella vez cambios en el partido que lidera.

“Solicito a la bancada de Fuerza Popular iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para así alcanzar una agenda consensuada que promueva este reencuentro nacional”, dijo. Agregó que hacía el anuncio más allá de lo que pueda ocurrir este miércoles en la audiencia en donde se definirá el pedido de prisión preventiva en su contra.

“Lo que quiero dejar totalmente claro es que el camino de la paz y el reencuentro es sin condiciones y voy a impulsarlo con todas mis fuerzas esté donde esté”, sostuvo.

5. Cuando FP "se puso a disposición" de Vizcarra

Tras el anuncio de su lideresa y al llamado al "reencuentro nacional", el congresista Miguel Torres solicitó una reunión con Vizcarra a través de una carta.

En la misiva, el parlamentario fujimorista señaló al mandatario que se ponía "a su disposición" para el diseño de una agenda de consenso sobre las reformas legislativas pendientes.

"Fuerza Popular tiene toda la voluntad de trabajar en una agenda priorizada y en el caso de nuestro partido, quien tiene el encargo de llevar adelante esta agenda es el subsecretario general de nuestro partido, el congresista Miguel Torres".

Este pedido no fue atendido por el Gobierno.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, recordó que el presidente Martín Vizcarra observó la ley que hubiera permitido que Alberto Fujimori salga en libertad. (Foto: GEC)

6. Cuando nombraron a Tubino como vocero y dijeron que "cambiarán el tono"

​A fines de octubre, después del pedido de Keiko Fujimori a Vizcarra, Fuerza Popular nombró a Carlos Tubino como vocero principal de la bancada.

También nombraron a Juan Carlos del Águila, Tamar Arimborgo, Milagros Takayama y la ex presidenta del Congreso Luz Salgado como voceros alternos.

Tubino manifestó que su grupo parlamentario persistirá en una propuesta de “diálogo permanente”, aunque no abandonará el rol que le corresponde como oposición. Indicó que su bancada hará un esfuerzo para cambiar “cómo se expresan”. “Llamamos al diálogo permanente […]. Sí vamos a cambiar el tono de la forma de expresarnos, sí vamos a hacer un esfuerzo en ese sentido", dijo.

Al ser consultado por su concepto sobre "bajar el tono", respondió: “A no ser tan confrontacionales, porque se pueden decir las cosas de diferentes formas. Se puede hacer labor de fiscalización sin necesidad de usar adjetivos confrontacionales”.

7. Cuando compararon a Vizcarra con Nicolás Maduro

​No pasaron muchos días –dos o tres– de los cambios en las vocerías para que se conozca un nuevo ataque desde Fuerza Popular contra el presidente de la República, a pesar de sus anuncios de cambio de tono y menos confrontación.

A través de su cuenta de Twitter, Tamar Arimborgo, quien acababa de ser elegida como vocera alterna de Fuerza Popular, comparó a Vizcarra con Nicolás Maduro. “A Maduro le preguntaron por su forma de Gobierno y él respondió que era ‘respetuoso de la Constitución y la división de poderes’”, escribió. Esta declaración fue ratificada por la parlamentaria poco después, en declaraciones a la prensa. Alegó que "en este país tenemos libertad de expresión", que era su apreciación y a título personal.

Salgado, otra vocera alterna, sostuvo que el mensaje de su colega se debía a la falta de experiencia con los medios de comunicación y le recomendó pensar antes de escribir.

8. Cuando llamaron "dictador" al presidente de la República

​En diciembre pasado, el "buen tono" fue cambiando. En declaraciones a la prensa, Tubino calificó de “dictador” al presidente Martín Vizcarra, luego de que este cuestionara la ley de financiamiento de partidos políticos, que fue aprobada en medio de la polémica por el Congreso.

“Él [Vizcarra] ahora es un dictador, no necesita bancada, no necesita al Congreso. ¿Ese es el presidente democrático del Perú? Yo lo estoy calificando como él se está mostrando, dice que no necesita bancada, que el Congreso es su enemigo, que él puede caminar y gobernar solo", cuestionó.

Al día siguiente, precisó sus palabras, aunque las ratificó: "Lo que he tratado de decir es que se le ve al presidente (Martín Vizcarra) actitudes de dictador en algunas declaraciones, sobre todo cuando no valora al Congreso porque siempre le escuchamos palabras negativas", señaló ante Canal N.

9. Cuando, nuevamente, afirman que habrá más consenso que "rol fiscalizador"

Tubino, quien continúa como vocero, ha asegurado a El Comercio que han acordado un cambio en la bancada: "Hemos estado muy inclinados hacia nuestra labor de fiscalización y necesitamos cuantificar mucho más el lado legislativo, también abocarnos más hacia el logro de consenso con otros grupos políticos".

Agregó que, durante estos días, tuvieron una serie de conferencias sobre realidad y economía nacional y que, posteriormente, hicieron un análisis de su rol en el Congreso en los últimos dos años y medio. "Estamos preparando toda una serie de iniciativas legislativas que intentamos implementar", detalló.

A partir de este nuevo anuncio, resta apreciar cómo se comporta Fuerza Popular en los dos años y medio que quedan de período en el Congreso.