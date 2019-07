Fuerza Popular apoyará candidatura de Olaechea a la presidencia del Congreso

La bancada de Fuerza Popular decidió apoyar una lista para la Mesa Directiva del Congreso que encabezará Pedro Olaechea (Acción Republicana), según fuentes de El Comercio.

Las fuentes indicaron que la decisión se tomó en la reunión del grupo realizada anoche, tras el pleno.

Los congresistas de Fuerza Popular Percy Alcalá, Karina Beteta y Alejandra Aramayo irían en la primera, segunda y tercera vicepresidencia.

Sin embargo, Aramayo solo sería candidata a la tercera vicepresidencia de la lista si es que un parlamentario de otra agrupación no se incorpora a la nómina, indicaron las fuentes.

De acuerdo a otras fuentes, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y los miembros de Contigo (actualmente no agrupados) han señalado que no serán parte de la lista. En estos grupos han coincidido en que no pueden integrar una lista en la que Beteta está.

Luego de la reunión de la bancada, su vocero Carlos Tubino no quiso confirmar si Pedro Olaechea será el candidato a la presidencia del Legislativo que su grupo apoyará.

“No vamos a dar ningún nombre”, dijo cuando fue consultado sobre Olaechea.

Antes, el portavoz de Fuerza Popular había afirmado a la prensa: “[En la reunión] hemos hecho un ejercicio democrático interno en la dirección que el país espera”.

Hace unos días, Pedro Olaechea comentó a este Diario que “le halaga ser considerado posible presidente del Congreso”.

Este Diario buscó comunicarse con Olaechea, Alcalá, Beteta y Aramayo, pero no respondieron nuestras llamadas telefónicas.