Fuerza Popular y Apra evalúan interpelar a ministra La Rosa

A poco más de ocho meses de la última interpelación a un ministro de Estado, voces del Parlamento deslizan la posibilidad de retomar ese mecanismo de control.

La titular de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, es hoy el centro de cuestionamientos desde el Congreso. Voceros y miembros de bancadas como las de Fuerza Popular, el Apra y Acción Popular exigirán explicaciones a la ministra por la salida de Lesly Shica Seguil como funcionaria del Midis.

Según consideran desde el Parlamento, la salida sería una represalia por sus críticas a la contratación de una sentenciada por terrorismo del MRTA como trabajadora del despacho de la congresista María Elena Foronda (Frente Amplio), del partido en el que militó La Rosa.

“¿La ministra defiende a terroristas o a la congresista Foronda? En cualquier caso, sería un desacierto. Si al ex titular del Produce lo sacaron por algo mucho menor, La Rosa no debe continuar. Y cuando el Ejecutivo no toma acciones, el Congreso tiene expedito el camino para ir por la interpelación”, declaró a El Comercio el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril.

—Aguas divididas—

La decisión de ir por la interpelación, sin embargo, aún no es una postura definida desde la mayoría congresal. Así como existe un grupo de parlamentarios fujimoristas que apoyaría dicha medida, hay otro que preferiría citar primero a La Rosa ante comisiones del Legislativo.

“Una persona no puede ser despedida por dar su opinión. Tiene que dar una explicación. Luego de escucharla, podríamos evaluar una interpelación. Pero el primer ministro dijo que iba a tomar cartas en el asunto y esperamos que lo haga pronto”, sostuvo la otra vocera alterna del fujimorismo, Milagros Salazar.

Ese contraste de opiniones se traslada también a otras bancadas del Parlamento. Aunque coincidan en la necesidad de que La Rosa dé explicaciones, el Apra apoyaría una eventual interpelación a la titular del Midis, mientras Acción Popular preferiría que primero sea citada ante alguna comisión.

“Es claro que hubo un exceso y un abuso, sin una respuesta clara de la ministra. Ahora hay que ir paso a paso. Primero debe ir al Congreso a explicar y, luego, tomar una decisión respecto a una eventual interpelación”, afirmó el vocero acciopopulista, Víctor Andrés García Belaunde.

La próxima semana se definiría a qué comisión del Parlamento se citaría a La Rosa.La titular del Midis prefirió no pronunciarse sobre el tema en una actividad que tuvo ayer en la mañana. “Prefiero no opinar”, dijo.

Sin embargo, anoche informó en Canal N que aceptó la dimisión de la viceministra de Prestaciones Sociales, Elvia Campos, quien hace unos días le había pedido a Lesly Shica que renunciara a su cargo en el Midis.

Según pudo conocer este Diario, a través de diversas fuentes del Ejecutivo, por ahora el gobierno no contempla la salida de la titular del Midis. “No consideramos que lo sucedido sea un motivo para retirarla del cargo. Sería un error caer en una interpelación por esa razón”, comentó una fuente consultada por El Comercio.

El gobierno sí apoyaría la presencia de La Rosa en comisiones del Parlamento, a fin de que pueda explicar los motivos del retiro de Lesly Shica del Midis.

“Es parte del diálogo que buscamos impulsar”, señaló otra fuente del Ejecutivo.

—Tensa calma—

La citación de La Rosa al Parlamento se convertiría en la decimonovena de un ministro en la era de Martín Vizcarra.

La cifra refleja, por ahora, un cambio en la dinámica Ejecutivo-Congreso. En el mismo período de gobierno, por ejemplo, los ministros de Pedro Pablo Kuczynski ya habían acudido en 45 oportunidades a comisiones ordinarias del Legislativo.

Posteriormente, la gestión de Kuczynski y el Parlamento se enfrascarían en un ida y vuelta de interpelaciones y cuestiones de confianza hasta setiembre del 2017.

Desde entonces, el Congreso no realiza interpelaciones o censuras a ministros de Estado. Tampoco se registraron cuestiones de confianza desde el Ejecutivo.

“Recién se está asentando el gobierno y todas las fuerzas políticas tenemos que darle estabilidad para beneficio del país. Pero eso no quiere decir que cuando veamos un hecho de corrupción, infracción o abuso, no lo vayamos a decir. Vamos a levantar la voz”, argumentó Salazar, de Fuerza Popular.

Con dos procesos de vacancia en esos ocho meses sin mecanismos de control, las bancadas del Parlamento ahora definirán cuál será empleado para buscar las explicaciones de la titular del Midis.