El más reciente hito de la crisis del Ministerio Público ha llevado a distintas bancadas a pedir la renuncia del titular de la institución, Pedro Chávarry. Pero además, a reiterar un pedido: que se prioricen las cuatro denuncias constitucionales pendientes contra este último en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, Karina Beteta (Fuerza Popular) y Javier Velásquez Quesquén (Apra) —integrantes del grupo— comentaron este jueves que no respaldan tal cual ese planteamiento.

Como se recuerda, en noviembre pasado ya se votó en la subcomisión que preside César Segura (Fuerza Popular) un pedido para que prioricen las denuncias contra Chávarry. Pero, por mayoría, se decidió revisar los casos por orden cronológico. Todos los integrantes de la bancada fujimorista, incluida Beteta, y Velásquez Quesquén apoyaron la continuidad del sistema por orden de llegada.

Además, Segura reiteró su posición ayer: "[Las denuncias en la subcomisión] tienen que ser vistas de manera cronológica, ya lo hemos establecido como una metodología de trabajo. Tengo que respetar a todos los que presentan una denuncia".

Consultada por El Comercio por cuál sería su posición en caso se plantee un nuevo pedido en ese sentido, Beteta no se expresó específicamente a favor de que solo se prioricen las denuncias contra Chávarry, sino que consideró que debería hacerse lo propio con “todos los [casos] que tengan que ver con la fiscalía” y que “la propuesta tendría que ser en paquete”.

“Yo creo que si hablamos respecto al tema que involucra al Ministerio Público tendríamos que agendar tanto la denuncia constitucional del señor Pablo Sánchez, como la de Pedro Chávarry”, expresó.

En el caso de Sánchez, recordó que cuando era vocero de Fuerza Popular, el hoy titular del Legislativo, Daniel Salaverry, presentó una denuncia constitucional contra el entonces fiscal de la Nación “por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”, ello en referencia al Caso Lava Jato. Asimismo, calificó de extraño que no se pida celeridad para otras denuncias que involucran a Sánchez, al ex ministro Bruno Giuffra, entre otros.

Por su parte, Velásquez Quesquén recordó que la bancada del Apra se ha expresado a favor de la renuncia de Chávarry, pero refirió que priorizar las denuncias en la subcomisión no resuelve el problema del Ministerio Público.

En ese sentido, apuntó que si renuncia Chávarry las denuncias seguirán su curso, pero insistió en que priorizarlas “no es la solución”, porque “el problema del Ministerio Público es más de fondo, de principio de autoridad, jerarquía”.

“Entonces, la pregunta que haríamos es por qué priorizan lo de Chávarry y no lo de otros. Incluso hay una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez. Vamos a ir a un debate delictivo, cuando la salida que tenemos que dar es política y constitucional. Eso no significa que yo diga que es inocente o no el doctor Chávarry, pero ese se ve cuando se adjunten las pruebas, se evalúe ese tema. Bajo estas circunstancias, poner en debate eso significaría votar bajo presión y no resolvería el problema del Ministerio Público”, dijo el legislador aprista, único representante de esta bancada en la subcomisión.

Sostuvo también que se debería dar una solución integral en el Ministerio Público desde los fiscales supremos. En esa línea, cuestionó el proyecto del Ejecutivo y lo calificó de inconstitucional, aunque se expresó a favor de que se discuta en comisiones, lo que no garantiza —precisó— su aprobación. “Yo no voy a auspiciar ningún cargamonón, ni actitud irresponsable solamente por quedar bien. Hay sentido de responsabilidad”, sentenció.