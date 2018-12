Las bancadas de Fuerza Popular y del Partido Aprista presentaron este lunes una moción para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, luego de la denuncia formulada por el ex presidente Alan García, quien sostiene que un equipo de la Policía Nacional interceptó sus comunicaciones por medio de un auto ubicado cerca a su casa en Miraflores.

En el documento, ambas agrupaciones cuestionaron las explicaciones que dio Morán el último jueves en la Comisión de Defensa y Orden Interno para justificar la presencia de una camioneta de la Policía Nacional en las inmediaciones de la vivienda del ex jefe de Estado.

Indicaron, por ejemplo, que el resguardo policial a García Pérez no cumplió con lo normado en la directiva N°014-2106-in/ PNP, que establece que un que si un alto dignatario requiere de seguridad para su domicilio lo tiene que solicitar por escrito al Ministerio del Interior (Mininter), a fin de que sea evaluado por el órgano de inteligencia policial correspondiente.

“Precisamos enfáticamente que no existe solicitud alguna del ex presidente requiriendo seguridad para su domicilio, toda vez que cuenta con seguridad personal por su condición de ex jefe de Estado”, subraya la moción de interpelación.

Fuerza Popular y el Apra también consideraron “sospechoso” que dos laptops que se encontraban dentro de la camioneta de la Policía destacada a la casa de Alan García hayan sido trasladadas minutos después de la intervención al vehículo. Agrega que las computadoras portátiles retornaron al lugar ocho horas después por orden del fiscal de turno.

“Este acto irregular constituye prueba irrefutable que los policías manipularon y movilizaron evidencia tecnológica con la intención de afectar evidencias probatorias”, se lee en el documento.

La solicitud también incluye un pliego de 20 preguntas que Morán deberá responder, en caso el pleno apruebe la interpelación. Entre las interrogantes hay tres dirigidas sobre el rol de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), que apoya la investigación fiscal a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

(Foto: El Comercio) Archivo El Comercio

El ministro del Interior consideró que estos “temas de coyuntura política no deben distraer” el trabajo que tiene que hacer su despacho “para la ciudadanía”.

Reiteró que el gobierno no realiza prácticas de interceptación ilegal. “Aún así voy a asistir al Congreso cuando sea requerido”, subrayó.

En otro momento, Morán respaldó el trabajo que realiza el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, jefe de la DIVIAC.

“Lo conozco desde que era alférez, he trabajado con él desde joven, es un buen oficial y yo respaldo su trabajo”, acotó.

Lee aquí la moción de interpelación contra el ministro del Interior.