Fuerza Popular asegura que no regresará al Pleno por actitud de Daniel Salaverry "Tiene que respetar a todos y lo que está haciendo es justamente no solamente no respetar, sino traicionar a quienes lo pusieron ahí", afirmó Cecilia Chacón

Los legisladores se retiraron de la sesión del Pleno tras incidente con el congresista Alberto de Belaunde. (Foto: GEC/ Video: TV Perú)