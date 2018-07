Fuerza Popular no blindará a Moisés Mamani, según Milagros Salazar

La portavoz alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, afirmó hoy que su colega de bancada Moisés Mamani deberá responder en forma clara las imputaciones del Ministerio Público, que lo investigada por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

Refirió que la bancada no ha tenido comunicación con el legislador, quien grabó los videos sobre la presunta compra de votos en la segunda vacancia presidencial, y espera que en la próxima reunión les informe sobre este caso.

“Es una denuncia que le hacen a él, como siempre lo hemos dicho, no vamos a blindar a nadie, si la fiscalía ha levantado algunas evidencias para iniciar el proceso de investigación, él tiene la potestad de esclarecer, no hay que olvidar que todos tienen el beneficio de la duda”, manifestó en diálogo con la agencia Andina.

Milagros Salazar señaló que el congresista Moisés Mamani deberá presentar todos los documentos que aclaren los hechos imputados y la Fiscalía acreditar sus afirmaciones, porque un proceso de investigación no se basa en dichos sino en evidencias.

La bandada fujimorista, refirió no tiene ninguna injerencia sobre la fiscalía y, aun cuando no comparten el tratamiento que le dan a su partido en las investigaciones que tiene, respetan su autonomía.

“No se ha discutido este tema en la bancada, no hemos tenido sesiones, estamos en receso parlamentario, cuando volvamos a reunirnos el congresista manifestará en detalle este caso. No conocemos la denuncia, no hemos escuchado al legislador”, apuntó.

La fiscalía anunció el inicio de una investigación preliminar al congresista Moisés Mamani por las afirmaciones del ex trabajador de la Municipalidad de Ilave, en Puno, Marco Grober Sosa Flores, quien señala que hizo depósitos a una cuenta del chofer del legislador para que los ayude con las gestiones de obras.