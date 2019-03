Fuerza Popular celebró su aniversario en medio de crisis

El partido político Fuerza Popular celebró su noveno aniversario el último sábado, en medio de la crisis que atraviesa la agrupación por las bajas que ha tenido en el Congreso y la prisión preventiva por 36 meses que cumple su lideresa, Keiko Fujimori.

El partido naranja logró ser la mayor fuerza política en el Parlamento al obtener 73 escaños en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, las disputas internas y la falta de consenso con otras agrupaciones provocaron que 18 de sus integrantes decidieran alejarse de su bancada original, quedando esta con 55 miembros en el actual Congreso.

Asimismo, la lideresa Keiko Fujimori permanece en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos cumpliendo 36 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, a raíz de los aportes recibidos tanto para su campaña del 2011, como de 2016.



Fujimori también se sumó a la celebración por el aniversario de su partido enviando un mensaje desde su centro de reclusión. "En una fecha tan importante para Fuerza Popular quiero decirles a todos que estoy de pie y voy a seguir adelante", dijo en su cuenta de Twitter.

p. Keiko Fujimori: En una fecha tan importante para Fuerza Popular quiero decirles a todos que estoy de pie y voy a seguir adelante. pic.twitter.com/68kf3Ezbsl — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 10 de marzo de 2019

El portavoz de la bancada en el Congreso, Carlos Tubino, expresó su saludo y un mensaje de fortaleza a sus correligionarios por la celebración.

Vamos Fuerza Popular!!! Feliz Noveno Aniversario!!! A más Persecución más Fujimorismo!!!

Resucitaremos hacia el 2021!! No nos destruirán!!!

👍🇵🇪👍🇵🇪👍🇵🇪👍🇵🇪👍 https://t.co/aiPrLuA7WZ — Carlos Tubino (@TubinoCarlos) 10 de marzo de 2019

Del mismo modo, la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) expresó su mensaje por el aniversario naranja.

@PFuerzaPopular un partido q transciende en el tiempo, de la mano de @KeikoFujimori y el legado de @albertofujimori q nadie ha podido borrar. Feliz 9no. Aniversario a todos los naranjas de corazón 🎂 pic.twitter.com/nRaZk6AblB — Milagros Salazar (@msalazarcongres) 10 de marzo de 2019

La celebración en la que participaron actuales parlamentarios, dirigentes y representantes del partido consistió principalmente en una misa celebrada en Breña. Entre los asistentes se apreció a las ex parlamentarias Martha Chávez y Martha Moyano.

Cabe señalar que, en una entrevista con "Correo" este domingo, la congresista y ex secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, se refirió a la situación del partido. “Bueno, sí, pues [atravesamos un momento difícil]. Tenemos a nuestro líder histórico Alberto Fujimori y a la lideresa que fundó Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la cárcel. Y ella está presa injustamente. No ha sido gobierno y no se le ha probado que haya recibido dinero mal habido. Se ha tratado de eliminar al partido político llevando a sus líderes a prisión”, consideró.