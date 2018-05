El primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla (Fuerza Popular), respaldó “absolutamente” la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho respecto a la incautación de la vivienda del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia.

El congresista Mario Mantilla indicó que la explicación que brindó Concepción Carhuancho sobre sus resoluciones fue clara, y que la pareja Humala-Heredia solo “se está victimizando”.

De acuerdo con las declaraciones, el magistrado, al otorgar un plazo de 30 días para que la familia del ex presidente desaloje la vivienda, no deja sin efecto la incautación de la misma.

“Creo que Humala y su esposa se están victimizando. He escuchado el día de hoy al juez Concepción Carhuancho y le he entendido con absoluta claridad, que suspendía la ejecución de la incautación, o sea, no suspendía la incautación, sino su ejecución”, dijo Mario Mantilla, según citó la agencia Andina.

A renglón seguido, el fujimorista sostuvo que al ya haberse cumplido la entrega de la vivienda a las autoridades, no había otra opción más que dejar sin efecto la mencionada suspensión. “Porque todo ya se había cumplido”, acotó.

Por su parte, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, cuestionó a Ollanta Humala y Nadine Heredia por haber estado “acostumbrada a escoger jueces” y que sostuvo que ahora “les parece raro” que un magistrado no se deje manipular.

“Como la ex pareja presidencial estaba acostumbrada a ‘escoger jueces’, a que ‘ojitos’ llame a un tal ‘San Martín’, a que un tal Guzmán esconda escuchas legales, les parece raro que haya jueces que no se dejan manipular”, aseveró Héctor Becerril a través de Twitter.

