Un día después de que Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, retornara al país proveniente de los Estados Unidos, a donde viajó, junto a su hija mayor Kyara Villanella, la alta dirigencia del partido naranja sostuvo una reunión en su local de campaña de San Borja. El secretario general fujimorista, Luis Galarreta, afirmó que continúan esperando “con prudencia” los resultados de la segunda vuelta, a falta de la resolución de las actas observadas.

En declaraciones a la prensa, Galarreta, a nombre de Fuerza Popular, dijo que espera que el llamado que ha hecho Roberto Sánchez, postulante presidencial de Juntos por el Perú, a una marcha para este viernes “no sea un indicio de no querer reconocer los resultados” que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE declararán en los próximos días.

El también candidato a la primera vicepresidencia de la República saludó que Ahora Nación, partido del virtual senador Alfonso López Chau, haya indicado que respetará el resultado del balotaje, incluso si Fujimori Higuchi obtiene la victoria.

“Hemos escuchado hoy nuevamente a un sector de lo que queda de Juntos por el Perú, porque varios de los aliados ya han marcado posición y distancia [de Sánchez]. Saludo que Ahora Nación, más allá de nuestras diferencias y discrepancias, haya dicho que van a reconocer los resultados. Esperamos que estos llamados [a las protestas] no sean un indicio de no querer reconocer lo que finalmente van a declarar los órganos electorales”, manifestó.

(Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

El expresidente del Congreso rechazó una de las denuncias de Juntos por el Perú, en el sentido de que hubo cambios a la norma para prolongar el traslado de las actas electorales del extranjero.

“Esto ya lo ha explicado la ONPE, la cancillería, no se ha modificado ninguna norma, sino son reglamentos, así como se eliminó el voto electrónico en Lima en la segunda vuelta, así como se cambiaron algunas mesas y se abrieron nuevas en la primera vuelta, como la [de la serie] 900 mil”, expresó.

Agregó que no se ha rotó la cadena de custodia de las actas, porque estos llegaron en sobres lacrados y resguardados por personal diplomático.

“El embajador Pedro Bravo [director de Comunidades Peruanas en el Exterior] ya ha explicado que, en el caso de Argentina, las actas iban a llegar el miércoles [post elección], porque estaban esperando a que se junte todo, no se puede mandar valija por valija. Tienen que mandar todo y con resguardo de miembros de la embajada”, remarcó.

Galarreta subrayó que las solicitudes de Juntos por el Perú que buscan anular 2.398 mesas de sufragio en Lima y en el extranjero en realidad solo tienen como objetivo “dilatar” la proclamación de los resultados. “Están en su derecho, pero hay un fenómeno de El Niño que será muy fuerte en el Perú, ojalá que estas ansias de seguir dilatando el proceso terminen para poder entrar en la parte de la transición”, complementó.

En otro momento, el secretario general de Fuerza Popular calificó de “absurdo” que Sánchez pretenda que se declaren los resultados sin contar con el voto de los peruanos en el extranjero.

“Eso es un absurdo, hay una narrativa falsa, en el sentido, de que con los votos del extranjero se gana. Pero Keiko Fujimori ganará las elecciones con más o menos 45 mil votos [de ventaja]. Los peruanos de Cusco, 164 mil votaron por ella, 95 mil lo hicieron en Puno, si no hubieran votado por ella, no hubiera ganado. Esa narrativa es absurda. Todos los peruanos valen igual vivan en el Perú o en el extranjero”, refirió.

Para finalizar, Galarreta exhortó a los ciudadanos a que salgan a protestar este viernes a hacerlo de manera pacífica.

“El señor Sánchez ha dicho que va a cuidar de que no se infiltre nadie, [él] será responsable de la situación, lo que corresponde en democracia es aceptar los resultados”, dijo.

El parlamentario andino indicó que, si bien Fuerza Popular denunció “fraude en mesa” y trató de anular una serie de votos en la elección de 2021, cuando perdieron con el expresidente Pedro Castillo, una vez que el JNE proclamó los resultados, ellos, los aceptaron.

Los 100 primeros días

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron a El Comercio que, durante las últimas reuniones de la dirigencia naranja, se ha establecido un plan de acción para los primeros 100 días del eventual gobierno de Keiko Fujimori. Agregaron que el objetivo es mostrarle a la opinión pública resultados en seguridad ciudadana, reactivación económica, salud y educación, principalmente.

“La idea es que sea un gobierno con éxitos iniciales”, manifestaron las mismas fuentes.

Por ejemplo, en el plan de gobierno de Fuerza Popular se contempla la emisión de decretos de urgencia para financiar la compra de 1.000 patrulleros inteligentes, 10 mil cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías. Además, del fortalecimiento y expansión de las unidades de flagrancia en Lima, Piura y La Libertad.

El fujimorismo también tiene previsto dar marcha a su programa de agua y saneamiento, así como de obras de prevención frente al fenómeno de El Niño que se avecina.

Para cumplir con estas primeras medidas, según detallaron fuentes de este Diario, Fuerza Popular promoverá la aprobación en el actual Congreso del proyecto de ley 14799/2025-PE. A través de este mecanismo, el presidente José María Balcázar propuso un crédito suplementario de S/ 9.596 millones (S/ 4.160 millones: bonos del Tesoro Público y Recursos Ordinarios y S/ 5.436 millones: canon, sobre canon y regalías). Es por esta razón que la legislatura fue ampliada hasta el 24 de junio.

Incluso, Balcázar, al momento de anunciar la presentación de este proyecto, dijo que el objetivo era financiar obras de continuidad y nuevas.

“Para financiar los proyectos de continuidad de obras y las obras nuevas que se vienen, estamos presentando hoy mismo el crédito suplementario. Al mismo tiempo, estamos presentando un proyecto al Congreso para que nos aprueben, en esta legislatura, la nueva captación de ingresos que nos permita financiar todo el crédito suplementario”, afirmó el jefe de Estado.

Las mismas fuentes indicaron que el crédito suplementario será ejecutado, en su mayoría, por el nuevo Ejecutivo.

De otro lado, en Fuerza Popular aún no han definido la conformación del primer Gabinete Ministerial de un eventual gobierno de Fujimori Higuchi. Galarreta, en diferentes entrevistas, ha dejado abierta la posibilidad de convocar a personalidades independientes, incluyendo a algunas de izquierda.