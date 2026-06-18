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Resumen

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Un día después de que Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, retornara al país proveniente de los Estados Unidos, a donde viajó, junto a su hija mayor Kyara Villanella, la alta dirigencia del partido naranja sostuvo una reunión en su local de campaña de San Borja. El secretario general fujimorista, Luis Galarreta, afirmó que continúan esperando “con prudencia” los resultados de la segunda vuelta, a falta de la resolución de las actas observadas.

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