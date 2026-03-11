Unidad de Investigación

El Poder Judicial declaró reo contumaz a Jessica Navas Sánchez, candidata a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular en la región Ucayali, luego de que no asistiera a la audiencia de instalación del juicio oral que enfrenta por un caso de presunto peculado y malversación de fondos en 2015.

La medida fue dictada por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que además ordenó su ubicación y captura para garantizar su presencia en el proceso. Sin embargo, en comunicación con este Diario, Navas señaló que ya se puso a derecho. La citación fue reprogramada para este miércoles 11.

Además, indicó que no pudo estar presente en la instalación del juicio debido a problemas de conexión y su abogado “estaba enfermo y con el celular sin batería”.

El Comercio ya había advertido sobre este caso, cuando informó sobre los cuestionados funcionarios que rodean al gobernador de Ucayali, Manuel Gambini. Navas es señalada de haber desviado fondos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), cuando fue coordinadora del proyecto “Acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha” durante la primera gestión de Gambini en el gobierno regional.

Según la acusación fiscal, estas compras no estaban contempladas en el presupuesto aprobado con recursos del Plan Copesco Nacional y habrían generado un perjuicio económico al Estado. Por este caso, el Ministerio Público solicita 4 años y 8 meses de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de reparación civil.

Navas dijo a este Diario no entender por qué había sido implicada en el proceso si su contrato era como locadora. “Mi abogado en juicio presentará las pruebas para mi absolución. Esto es persecusión política”, indicó en aquella ocasión. No obstante, tras haber sido declarada reo contumaz, la candidata ha presentado a un nuevo abogado.

Cabe resaltar que Navas también trabajó como directora de la Dircetur durante el gobierno anterior de Gambini. Luego, en 2023, cuando la gobernación regional volvió a estar en manos de Gambini, Navas también recibió nuevamente la confianza y fue designada gerente territorial de Purús, cargo en el que permaneció hasta mayo de 2025, tras el inicio de la investigación en su contra.

No obstante, en julio, volvió a ser nombrada en un alto cargo: directora del Programa Regional de Infraestructura Multisectorial de la región. Gambini la retiró del cargo tras la publicación de este Diario sobre sus funcionarios, aunque para ese entonces Navas ya se preparaba para su campaña política.

Durante ese tiempo, quien estuvo asumiendo la defensa legal de Navas durante el actual proceso en su contra fue contratado con órdenes de servicio por el Gobierno Regional de Ucayali. En total, se han girado a su favor 9 órdenes por un total de S/122,000. Si bien Navas ha presentado a un nuevo abogado, ambos han asumido su defensa conjunta según conoció este Diario.