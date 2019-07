Fuerza Popular definiría posición sobre Mesa Directiva este martes

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó que su agrupación definiría si presentarán un candidato que lidere la lista para ocupar la Mesa Directiva en el periodo 2019-2020 este martes 23 en reunión de bancada.



En diálogo con El Comercio, el representante de Ucayali explicó que la propuesta que vayan a presentar será elegida por votación, ya que este proceso lo harán en respecto estricto a la democracia.

"Tomaremos una decisión con voto interno", remarcó.

Agregó que si bien hay pleno del Congreso un día antes que pudiera ampliarse hasta el martes, buscarán un tiempo para reunirse y poder definir su posición.

Tubino evitó comentar qué propuesta le parece personalmente la ideal, ya que él es el "arbitro" de esta elección.

Por su lado, su colega de bancada Karina Beteta (Fuerza Popular) señaló que entre este martes o miércoles a lo máximo estarán definiendo qué lista presentarán.

"Habrá que analizar en la bancada, todos los martes nos reunimos y seguramente ahí tomaremos una decisión colectiva", refirió.

Agregó que el perfil del próximo presidente del Congreso deberá ser uno que defienda a la institución.

"[Un presidente] que sepa actuar de manera democrática y no dictatorial. Solamente este año ha sido nefasto para el Congreso de la República, porque el presidente ha trabajado de manera individual, de manera autoritaria, porque no ha convocado a Consejo Directivo, no ha convocado a Junta de Portavoces, no ha trabajado con su Mesa Directiva", añadió.

-La posición de Lourdes Alcorta-

Respecto a los comentarios de su colega Lourdes Alcorta (Fuerza Popular), quien consideró que su grupo no debería presentar un candidato que lidere la lista para ocupar la Mesa Directiva, Tubino aseveró que estos son comentarios personales que no representan la postura de su agrupación.

"Son opiniones respetables de cada persona, pero en democracia interna, en Fuerza Popular, vamos a definir qué es lo que vamos a hacer", aseveró.

En esa misma línea se manifestó la congresista Karina Beteta, quien aseveró respetar el comentario de Alcorta.

"Sí considero que Fuerza Popular debe presentar la candidatura [a la presidencia del Congreso], es democrática y nadie debe ser vetado. Es más, teniendo en cuenta que el respiro ya se ha dado con esta Mesa Directiva, porque esta [la actual] no es conducida por Fuerza Popular, sino por uno de oposición", sentenció.