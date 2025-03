La bancada de Fuerza Popular emitió un comunicado este domingo 16 de marzo en el que exige la renuncia inmediata del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante la grave crisis de inseguridad que enfrenta el país. En caso contrario, anunciaron que presentarán una moción de censura en su contra en las próximas horas.

“La grave crisis de inseguridad que enfrenta el país evidencia el fracaso de la estrategia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. A pesar del tiempo que se le otorgó, los hechos recientes confirman que no se han conseguido los resultados esperados. Por lo tanto, exigimos su renuncia inmediata. De lo contrario, presentaremos, en las próximas horas, una moción de censura ”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, el comunicado señala que no basta con la remoción del titular del Mininter, sino que el Gobierno debe tomar medidas más firmes para frenar la delincuencia organizada. “Los ciudadanos están desprotegidos. No basta con cambiar de ministro; el Gobierno debe implementar medidas firmes de inteligencia y estrategia para enfrentar a los criminales que actúan con total impunidad. Las leyes están dadas, pero deben ser aplicadas con severidad y sin titubeos por la Fiscalía y el Poder Judicial”, añadieron.

#LOÚLTIMO Tras semanas de indefinición, la bancada de Fuerza Popular exhorta al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a renunciar. De lo contrario, presentarán una moción de censura en su contra. Esto tras el crimen de Paul Flores, vocalista de Armonía 10. pic.twitter.com/QTFD5B319T — Política El Comercio (@Politica_ECpe) March 16, 2025





El pronunciamiento de la agrupación política se da en el contexto del reciente asesinato de Paul Flores, vocalista de la reconocida agrupación musical Armonía 10, un hecho que ha intensificado las críticas hacia la gestión del ministro del Interior y ha generado una mayor preocupación en la ciudadanía por la falta de seguridad en el país.

Fuerza Popular no fijó postura en el pasado

Cabe recordar que, hasta el momento, la bancada de Fuerza Popular no había sentado una posición clara respecto a la permanencia de Santiváñez en el cargo. Incluso, la lideresa del partido, Keiko Fujimori, evitó pronunciarse directamente sobre el ministro del Interior, a pesar de la ola de inseguridad y el reciente atentado contra la sede de la Fiscalía en Trujillo.

“No me pronunciaría sobre la persona, sobre todo porque no ha habido un debate partidario. Cuando haya una decisión de la bancada me pronunciaré, pero sí creo que tiene que haber cambios en la política de seguridad ciudadana ”, declaró Fujimori en diálogo con El Comercio durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en Panamá.

La excandidata presidencial también criticó la falta de una política efectiva en seguridad ciudadana y consideró que la presidenta Dina Boluarte no abordó con suficiente realismo la crisis de criminalidad en el país.

“Resalto su optimismo, pero creo que a veces es demasiado optimista. Hay muchos problemas en nuestro país que hay que priorizar , pero entiendo que estando en Davos, lo que ha querido hacer es generar un espacio de confianza para que los inversionistas vayan. Yo hubiese esperado una mirada más realista”, dijo.