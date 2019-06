FP influyó en CNM para evitar ratificación de Cucho en la ONPE, según colaborador

Un nuevo aspirante colaborador eficaz en la investigación del Ministerio Público a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” reveló que Fuerza Popular tuvo injerencia en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evitar que Mariano Cucho sea ratificado como el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según la declaración que ofreció esta persona, cuya identidad se mantiene en reserva, la cúpula del partido naranja consideró que les arrebataron las elecciones presidenciales de 2016, en la que Keiko Fujimori perdió en segunda vuelta frente al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, y le atribuyeron la responsabilidad a Cucho.

A raíz de esta nueva derrota en las urnas, el fujimorismo planificó un acercamiento al CNM, órgano que tenía a su cargo el nombramiento del jefe de la ONPE.

Para ello, de acuerdo con un reportaje del programa “Cuarto poder”, la dirigencia de Fuerza Popular les pidió a los congresistas Héctor Becerril, Miguel Torres y Karina Beteta tender puentes en el Consejo Nacional de la Magistratura.

A inicios del actual gobierno, el partido naranja logró intensificar las relaciones y coordinaciones de trabajo con los entonces consejeros del CNM Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera. El aspirante a colaborador eficaz relató que la identificación de Noguera con el fujimorismo era tal que este se autodenominada “el congresista número 74” de Fuerza Popular.

El pleno del CNM, por unanimidad, decidió no ratificar a Cucho en la jefatura de la ONPE el 21 de diciembre de 2016.

“Esta victoria del fujimorismo de lograr defenestrar al jefe de la ONPE llevó a un acercamiento completo de la cúpula fujimorista con la cúpula que dirigía al CNM”, agregó el testigo.

El aspirante a colaborador eficaz también contó que el siguiente paso fue establecer de “manera periódica” reuniones entre la dirigencia de Fuerza Popular, incluida Fujimori Higuchi y sus asesores, con Aguila, Gutiérrez Pebe y Noguera.

Giuliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, negó que estas citas se hayan producido. “Eso es absolutamente falso”, refirió en breve comunicación con El Comercio.

En comunicación con este Diario, Aguila evitó pronunciarse sobre este nuevo testimonio.

“Todo el tema de nuestra actuación en el Consejo Nacional de la Magistratura está siendo vista en un proceso, así que es el proceso donde si hay algunas cosas que decir, las diremos”, subrayó.

El Comercio intentó comunicarse con Gutiérrez Pebe y Noguera así como con sus abogados, pero ninguno respondió a nuestras llamadas.



En julio del año pasado, tras la difusión de los audios del CNM, el ex jefe de la ONPE presentó una demanda de amparo constitucional contra los ex consejeros del CNM ante el Poder Judicial. La solicitud tiene como fin, de acuerdo a Cucho, que se "me reponga en mi cargo y se me someta a un procedimiento objetivo e imparcial de ratificación".

Las llamadas a los ex consejeros

El programa “Cuarto poder” también dio cuenta de un conjunto de llamadas que Aguila, Gutiérrez Pebe y Noguera recibieron e hicieron a congresistas de Fuerza Popular y el Partido Aprista.

Los parlamentarios Héctor Becerril, Javier Villavicencio, Víctor Albrecht se comunicación con los consejeros así como el ex juez supremo César Hinostroza, a quien se le imputa ser el cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Villavicencio y Albrecht también registran llamadas con el encarcelado ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos.

La congresista Úrsula Letona recibió seis mensajes de texto a Noguera. Ella ha afirmado que esta comunicación se produjo cuando era la presidente de la Comisión de Constitución y que esta tenía como fin una invitación de parte del ex consejero a la presentación de un libro, acto al que no acudió.

En el 2017, cuando el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aún estaba en las filas fujimoristas también recibió dos llamadas de parte de Hinostroza.

El congresista aprista Mauricio Mulder llamó, entre el 2017 y 2018, en cinco oportunidades al ex juez supremo y este se comunicó con él tres veces.

El parlamentario Javier Velásquez Quesquén también registra llamadas del ex presidente del CNM Orlando Velásquez y de Noguera.

Los ex consejeros del CNM no pueden ser investigados por crimen organizado, debido a que el pleno del Congreso no aprobó la denuncia por ese delito. Fuerza Popular y el Apra se abstuvieron en la votación. En la Comisión Permanente ambas bancadas rechazaron acusar por ese ilícito a Aguila, Velásquez, Gutiérrez Pebe y Noguera.



Los datos

El CNM, unos días antes de ser declarado en emergencia, suspendió a Adolfo Castillo de su cargo de jefe de la ONPE.

Castillo, quien ingresó en lugar de Cucho, deberá ser investigado por la Junta Nacional de Justicia, cuando esta se instale, por el presunto favorecimiento de su institución a Podemos Perú, partido del ex congresista José Luna Gálvez, en su proceso de inscripción.