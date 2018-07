Fuerza Popular insiste en que Keiko Fujimori no es la “señora K”

El portavoz alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, insistió en afirmar que la ex candidata presidencial Keiko Fujimori no es la “señora K”, mencionada por el juez supremo César Hinostroza en un audio difundido por el programa “Panorama”. Agregó que él se base en el tuit de su lideresa, en referencia a las declaraciones que hizo su colega de bancada Alejandra Aramayo.

Aramayo consideró esta mañana que alusión hecha por Hinostroza “a la señora K” es a Fujimori Higuchi.

“Creo que la alusión que hacen de ‘la señora K’ ciertamente es a la señora Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, pero no quiere decir en ninguno de los extremos que esta reunión se haya dado, es más ella se ha pronunciado en las redes”, manifestó la congresista en una entrevista en Radio Programas.

En diálogo con El Comercio, Becerril dijo que es probable que Aramayo se haya expresado mal.

“Imagino que lo que ha dicho Aramayo es que quieren relacionar [a Keiko Fujimori], seguramente eso ha manifestado”, refirió.

El congresista de Fuerza Popular señaló que se ratifica en las declaraciones que dio ayer, en el sentido, de que Keiko Fujimori “no es la ‘señora K’”. “Ahora todo el mundo está preocupado [en saber] quién es la ‘señora K’, ya nos olvidamos de los otros temas de los audios, que son graves”, subrayó.

Héctor Becerril indicó que si bien la ex candidata presidencial no ha dicho textualmente que ella no es la “señora K”, esto se entiende porque ha negado haber participado en una reunión con el juez Hinostroza y que no estaba al tanto de ninguna coordinación.

“No soy la intérprete de Aramayo”

Por su parte, la congresista Milagros Salazar, la otra vocera alterna de Fuerza Popular, dijo que ella no es la “intérprete” de Aramayo y ratificó que su bancada ha respaldado a Keiko Fujimori, en el sentido, de que ella “no es la ‘señora K’”.

“No sé cómo lo ha explicado o lo ha dicho la congresista Aramayo, yo no soy su intérprete, no sé si ella lo ha dicho mal o no le han entendido, pero definitivamente el magistrado [Hinostroza] ha dicho que no es [Keiko Fujimori] y nuestra lideresa ha sacado un post [en Twitter]”, manifestó en comunicación con este Diario.

Salazar señaló que el juez Hinostroza tendrá que decir quién es la “señora K” cuando sea citado al Congreso a declarar.

“El señor deberá aclarar este punto. Pero elucubrar o suponer que Keiko Fujimori es la ‘señora K’ es irresponsable. ¿Cuántas personas tienen nombres que comienzan con K?”, acotó.