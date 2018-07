El portavoz alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, afirmó que su bancada “no irá sola” en la lista que presentará para retener la Mesa Directiva del Congreso. Añadió que su agrupación está en conversaciones con el Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Aprista para que continúen en la conducción del Parlamento.

“Lo único que te puedo decir con total certeza es que solos no vamos a ir. Estamos conversando y nuestra intención es ir en consenso con otras bancadas, estamos conversando y creo que lo vamos a lograr [presentar una lista multipartidaria]”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Becerril también minimizó las posiciones expresadas por los parlamentarios Marisol Espinoza (APP) y Jorge del Castillo (Apra), quienes declararon públicamente que sus agrupaciones ya no debería integrar la próxima Mesa Directiva si el fujimorismo la conduce.

“El hecho de que salga un congresista a decir eso, no define las cosas, las cosas no se definen porque una parlamentaria como Marisol Espinoza diga que cree que Alianza para el Progreso no debe ir. ¿Ella ha definido el sentido de la bancada? No, ella incluso ha dicho que van a tener una reunión para definir […] Y en el Apra hay voces a favor y también en contra”, refirió.

El congresista indicó que mientras estas bancadas no descarten oficialmente formar parte de una lista con su agrupación, ellos continuarán conversando.

Por su parte, la parlamentaria Milagros Salazar (Fuerza Popular) cuestionó la posición de la bancada de Peruanos por el Kambio, que acordó ayer no integrar una fórmula con su partido.

“He escuchado a los congresistas [Gilbert] Violeta y [Juan Sheput], quien han dicho que es imposible que ellos vayan con Fuerza Popular [a la Mesa Directiva] porque fueron parte de la vacancia contra el ex presidente Kuczynski. Con ese criterio ellos no podrían ir con ninguna bancada. Ni con el Frente Amplio, ni con Nuevo Perú ni con el Apra”, remarcó.

Salazar expresó su confianza en que Fuerza Popular logre presentar una lista multipartidaria.

“En el transcurso de esta semana y el inicio de la otra vamos a iniciar conversaciones [a profundidad], no estamos apurados. Hemos tenido una mesa multipartidaria en el primer y segundo año, estoy confiada en que vamos a ir de igual manera”, acotó.