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Resumen

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El Jurado Electoral Especial de San Román declaró infundados siete recursos de nulidad —formulados por Fuerza Popular— que buscaban invalidar más de 7.000 votos en Puno.

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