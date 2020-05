La bancada de Fuerza Popular respaldó la decisión del Poder Judicial de aceptar el recurso de apelación presentado por su lideresa, Keiko Fujimori, para que se anule la orden de prisión preventiva en su contra.

A su vez, la agrupación indicó que esta disposición no tiene relación con la situación de emergencia nacional instaurada ante el avance del nuevo coronavirus (COVID-19), sino que se fundamenta en la inexistencia de peligros procesales.

“La decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado no guarda relación con la emergencia producida por el coronavirus, sino se sustenta en argumentos de fondo de la materia y ratifica que no existe peligro de fuga u obstaculización de la justicia y que la prisión preventiva que viene cumpliendo Keiko Fujimori no es proporcional”, se lee en un comunicado difundido mediante sus redes sociales.

La bancada indicó que la decisión del juez Víctor Zúñiga de ordenar prisión preventiva en enero de este año fue “injusta pues desconoció una sentencia del Tribunal Constitucional”.

Además, el documento añade que los legisladores fujimoristas comparten la preocupación de su lideresa frente al riesgo de contagio de COVID-19 por el hacinamiento en el que viven los internos en los diferentes penales del país.

Cabe indicar que el pasado jueves 30 de abril la Segunda Sala Penal de Apelaciones revocó la medida de prisión preventiva contra la excandidata presidencial y le otorgó comparecencia con restricciones.

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular viene cumpliendo una orden de 15 meses de prisión preventiva desde enero de este año, como parte de la investigación que se le sigue por el supuesto delito de lavado de activos por el Caso Odebrecht.

