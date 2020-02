El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, calificó el allanamiento realizado hoy al local de su partido como un “abuso inaudito” por parte del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público en el marco de la investigación que se sigue a Keiko Fujimori, presidenta de la agrupación, por el supuesto delito de lavado de activos.

“Es histórico que un partido sea allanado, el nuestro ha sido allanado dos veces. Este ese el abuso y la prepotencia con la que está actuando un sector politizado del Ministerio Público y del Poder Judicial dirigios por una ONG que filtra audios para bajarse a los jueces. No podemos dejar de levantar nuestra voz, este es un abuso inaudito”, refirió a los medios.

El allanamiento al local de Fuerza Popular, ubicado en en la cuadra 4 de la avenida 9 de Diciembre (ex Av. Paseo Colón), en el Cercado de Lima, se inició esta mañana y es encabezado por el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez. La medida autorizada por el juez Víctor Zúñiga tiene como objetivo la incautación de información sobre la campaña electoral del 2016.

Cabe recordar que la investigación que involucra a Keiko Fujimori y Fuerza Popular es a raíz de los aportes para las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Luis Galarreta aseguró que los documentos que está incautando la fiscalía pudieron ser pedidos “en cualquier momento” y que no hubo ningún impedimento o restricción por parte del partido Fuerza Popular.

“No tenemos miedo al allanamiento, no vamos a obstaculizar sus investigaciones, vamos a hacer lo que viene haciendo Keiko Fujimori desde hace 19 años, ponerse a disposición, pero que el fiscal salga a hacer un show mediático y a decir que no le quisieron dar papeles es porque el documento (del Poder Judicial) señala que el allanamiento es por documentos del 2015 y 2016. Si encuentra documentos del 2011 no se los puede llevar porque no lo han autorizado”, explicó el exlegislador.

Al ser consultado sobre el contenido de los nuevos documentos que el fiscal José Domingo Pérez dijo haber encontrado correspondientes a la campaña del 2011, el expresidente del Congreso descartó que se trate de información inédita y que todo lo concerniente a ese año se entregó en el primer allanamiento al partido, ocurrido en el 2017.

“Es falso (lo dicho por el fiscal), en el 2017 se le entregó todo. Tiene que pedir autorización, son copias de documentos, son copias de cosas que ya se entregaron. El fiscal no puede hacer lo que quiera”, afirmó.

Niegan obstrucción al allanamiento

Juan Carlos Alarcón y Elio Riera, abogados del partido Fuerza Popular, negaron que la agrupación liderada por Keiko Fujimori haya entorpecido el trabajo de la fiscalía en el allanamiento al local de su partido.

“Nosotros en ningún momento estamos obstaculizando la labor del Ministerio Público, es absolutamente falso que se haya encontrado documentación del 2011, lo que se ha encontrado son copias que fueron incautadas en el allanamiento del 7 de diciembre del 2017 en el local de Morochucos”, señaló Alarcón.

“Dejamos presente que las investigaciones con respecto a Odebrecht son del 2011, el 2016 es irrelevante, no tiene sentido alguno (incautar documentos de ese año)”, añadió, a su turno, Riera.