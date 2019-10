La integrante de la Comisión Permanente, Luz Salgado (Fuerza Popular), consideró que deberá ser un fiscal el que determine la veracidad de las conversaciones entre integrantes de su agrupación, en las que se evidencia la intención de algunos de sus miembros por relevar del cargo al jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), coronel PNP Harvey Colchado.

“Yo no voy a comentar ninguna cosa de chats que violan los chats [sic] privados, que no sé si es cierta o no es cierta, si está editado o no está editado. Que vayan al juez y que el fiscal diga si esos chats son reales o no. Que un fiscal se pronuncie si eso está permitido o no”, afirmó en conversación con El Comercio.

Salgado dijo que no reconoce ningún tipo de comunicación con integrantes de su agrupación. “Yo no reconozco nada”, insistió.

“No voy a declarar sobre chats que están violando la privacidad de comunicaciones internas […] Ya me cansé que nos estén violando las comunicaciones, chats, todo”, expresó Luz Salgado.

Este miércoles, el diario ‘La República’ difundió mensajes de los fujimoristas Luz Salgado, Octavio Salazar, Úrsula Letona, Karina Beteta, Ángel Neyra, entre otros. Según la información publicada, uno de los interlocutores, hasta el momento no identificado, escribe sobre Colchado:

“Luz y ¿por qué no llaman al ministro del Interior y le exigen que saque a Colchado de toda investigación respecto a Keiko? Él declaró abiertamente contra ella, dijo que Chávarry es el fiscal de FP”.

Úrsula Letona responde: “He hablado con el DG (director general)”. En aquel momento, el general PNP José Lavalle Santa Cruz estaba al frente de la Policía Nacional.

Previamente, Salgado escribe: “Octavio [Salazar] allí junto a Keiko está ese coronel Colchado, imagínate ese es del que hablaban tú y [Marco] Miyashiro”.

Este diario intentó comunicarse sin éxito con los integrantes del Parlamento disuelto Octavio Salazar y Úrsula Letona, quienes también participaron de las conversaciones difundidas.