Los parlamentarios de Fuerza Popular, Héctor Becerril y Rolando Reátegui, cuestionaron esta mañana lo dicho ayer por Kenji Fujimori en un video difundido anoche en las redes sociales.

Como se recuerda, el menor de los Fujimori Higuchi dijo que será testigo “en los casos que sea necesario”.

Señaló, asimismo, que la Comisión de Presupuesto del Parlamento “asigna presupuestos arbitrariamente y lo viene haciendo desde hace dos años”.

Al respecto, Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, cuestionó a Kenji Fujimori por no haber denunciado antes algún hecho vinculado con la corrupción.

“Si tiene algo, que lo diga de una vez, porque eso de estar amenazando no es correcto, querer tener al país en zozobra no es correcto. Nosotros no tenemos miedo de lo que él pueda hablar”, sostuvo.

El legislador descartó que exista algún tipo de ilícito en el manejo de la Comisión de Presupuesto e increpó que Fujimori Higuchi quiera modificar el accionar que tuvo en los videos difundidos por Fuerza Popular la semana pasada.

“Kenji quiere trasladar y modificar el hecho que él ha estado metido en una organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski (PPK), donde ellos eran los que buscaban a los congresistas queriendo torcer su voluntad, eso es delito”, declaró.

Similar postura tuvo su colega de bancada Rolando Reátegui quien aseveró que Kenji “sale a hablar” por desesperación y remarcó que en su partido no tienen “ningún tipo de temor” respecto a lo que el hermano de su lideresa vaya a declarar.

Finalmente, el también presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso aseguró que lo dicho por Fujimori Higuchi revela que “no entiende cómo se maneja” dicho grupo de trabajo.

“Jamás se ha hecho una bolsa, jamás se le ha dicho a un congresista ‘oye te toca esto, te toca el otro’. La ley de presupuesto es bien clara”, explicó.

