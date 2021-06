El partido político Fuerza Popular descartó este lunes tener relación con la página web “https://tucanon.com” que brindaba información de la propuesta ‘Canon para el pueblo’ anunciada por la candidata presidencial Keiko Fujimori.

A través de un comunicado suscrito por el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, indicó que el portal web busca “desacreditar” la propuesta de Fujimori Higuchi y rechazó que se haya hecho “uso de su imagen sin ninguna autorización”.

“Alertamos a la ciudadanía que el partido político Fuerza Popular no tiene relación alguna con el sitio web, el cual brindaba información falsa con el fin de desacreditar nuestra propuesta ‘Canon para el pueblo’, perjudicando a la propuesta y a nuestra candidata presidencial, Sra. Keiko Fujimori, debido al uso de su imagen sin ninguna autorización”, se lee en el comunicado.

“En tal sentido, rechazamos la creación, contenido e intención de dicho sitio web, y exhortamos a la población a que no se dejen sorprender por estas prácticas que dinamitan la democracia en nuestro país”, señala.

En diálogo con este medio, el excongresista Miguel Torres indicó que el sitio web “no tiene absolutamente nada que ver con Fuerza Popular” y aseguró que no conoce al abogado José Verona, a quien se le atribuye la propiedad del sitio Web.

“No tiene absolutamente nada que ver con Fuerza Popular,. [A José Verona] no lo conozco, no es un persona con la que yo haya tenido una comunicación, sé que no está dentro del equipo de plan de gobierno, y ese señor no tiene nada que ver con la campaña y con el partido Fuerza Popular”, manifestó.

“Me llama mucho la atención de que haya utilizado la figura de Keiko Fujimori, es algo que no corresponde. Si es que lo hubiese hecho debería inmediatamente rectificarse, no representa al partido ni a la campaña”, añadió.

