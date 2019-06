Fuerza Popular se opone a cambiar prueba para postulantes a la JNJ

Los integrantes de la Comisión Especial para elegir a los juristas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)- órgano que tendrá a su cargo el nombramiento, sanción y destitución de jueces y fiscales- se presentaron este lunes ante la Comisión de Constitución del Congreso, donde expusieron los alcances el primer examen, que solo fue aprobado por tres abogados.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien dirige la Comisión Especial, reconoció que los resultados de la prueba de conocimiento significaron “un traspié” para la labor del grupo.

►Contraloría: proceso para ratificar a Pedro Chávarry como fiscal fue “indebido”

►JNJ publicó resultados de evaluación curricular a los tres candidatos que aprobaron

Planteó al Parlamento realizar tres modificaciones a la Ley Orgánica de la JNJ. La primera es ampliar el plazo para la designación de los integrantes de la junta, que vence el 19 de julio próximo. Esto debido a que se tendrá que convocar a un segundo proceso de selección en los próximos días.

La Comisión Especial debe seleccionar a 14 abogados, siete de ellos serán los titulares de la junta, mientras que el resto los suplentes.

Gutiérrez también solicitó que se flexibilice las normas presupuestales, con el objetivo de que su grupo pueda contratar en un corto plazo a una empresa que organice y realice la nueva prueba.

Y por último, el defensor del Pueblo propuso que se cambie la modalidad del examen.

“Tal vez sea la oportunidad para reflexionar respecto a algunos otros puntos, explorar otros caminos para cumplir con este mandato [de selección de los miembros de la JNJ]. ¿Por qué tiene que ser tan rígido [el proceso de selección]? Primero, el examen y luego la evaluación curricular, la prueba de confianza y finalmente, la entrevista. Tal vez sería conveniente poner por delante la evaluación curricular”, remarcó.

El defensor del Pueblo, agregó, que eso le permitirá a la Comisión Especial “evaluar la trayectoria profesional y democrática” de los postulantes, debido a que los ganadores deberán designar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y dela Reniec.

Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada desde la bancada de Fuerza Popular. Por ejemplo, la congresista Lourdes Alcorta indicó que las reglas de juego no pueden ser cambiadas, porque eso sería injusto para los que se presentaron en el primer examen de conocimiento. Añadió que aquellos abogados que no aprobaron este, no deberían volver a presentarse.

Una opinión similar tuvo el parlamentario fujimorista Mario Mantilla, quien señaló que no está de acuerdo con que “se invierta el sistema de calificación”. “Es un mal mensaje porque genera inseguridad jurídica. Lo más razonable es ampliar el plazo, pero cambiar las reglas de juego, no”, manifestó.

Bartra culpa al Ejecutivo

La congresista naranja Rosa Bartra, quien dejó por unos minutos la Presidencia de la Comisión de Constitución, refirió que si bien hay necesidad de ajustar la Ley Orgánica de la JNJ, esta medida “no puede relajar los criterios” para elegir a los integrantes de este órgano que sucede al Consejo Nacional de la Magistratura.

Consideró que no se puede desnaturalizar el objetivo ni violar la esencia de la reforma judicial.

Bartra, además, culpó al Ejecutivo por el revés del primer proceso de selección para la Junta Nacional de Justicia.

“Hubiera sido importante que nos tomáramos el tiempo para generar un diagnóstico sobre los problemas de selección [de funcionarios públicos] y lo intentamos […] Sin embargo, hubo una presión injustificada por parte del Poder Ejecutivo, una presión que no permitió que nosotros avanzaremos en este diagnóstico, que era fundamental para tomar decisiones”, subrayó.

La congresista de Fuerza Popular dijo que, en su momento, advirtió sobre los problemas que se presentan actualmente sobre la elección de los integrantes del JNJ.

“Basta de ese arrinconamiento al cual someten al Congreso y que nos llevan a situaciones de este tipo. Responsablemente, tenemos que corregir el hecho de haber cedido a la presión y ahora tratar de colaborar para que el proceso pueda tener éxito con el debido apoyo”, acotó.

Tras tres horas, la Comisión de Constitución levantó su sesión minutos antes de las 2 de la tarde.

Uno de los acuerdos a los que se llegó fue que el defensor del Pueblo presentará en los próximos días un proyecto de ley con los cambios que la Comisión Especial requiere para realizar una segunda prueba.



Los datos

Gutiérrez detalló que el próximo examen de conocimiento se dividirá en dos partes: 25 preguntas serán relacionadas al perfil que deben tener los integrantes de la JNJ y las otras 25 sobre la especialidad de los postulantes.

El contralor Nelson Shack, integrante de la Comisión Especial, informó que este sábado se realizarán las pruebas de confianza a los abogados Víctor Cubas, David Dumet y Pedro Patrón Bedoya, quienes aprobaron el examen de conocimientos y la prueba curricular.

El defensor del Pueblo, además, refirió que solo el 18% de los 104 abogados que se presentaron al examen eran mujeres.