En medio de la transferencia de gestión y de los cambios administrativos en el Gobierno, Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Fuerza Popular, pidió al titular de la PCM, Luis Arroyo, que disponga la suspensión de nuevas designaciones y nombramientos en las entidades del Estado. La solicitud fue presentada como una medida de “prudencia administrativa”.

“Solicito respetuosamente que la Presidencia del Consejo de Ministros evalúe disponer que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas designaciones, [...] o de asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario”, señala el documento.

Vinelli sostuvo que esas medidas preservarán la transparencia del proceso de transferencia entre el gobierno de José Balcázar y el entrante de Keiko Fujimori, fortalecerán la confianza pública y facilitarán la continuidad de la gestión gubernamental.

El pedido fue presentado luego de los recientes nombramientos de los congresistas Jorge Marticorena como ministro de Educación y Flavio Cruz como titular del Ministerio de Trabajo. Además, fue remitido dos días después de que El Comercio revelara que en solo un mes se realizaron más de 50 cambios de funcionarios en puestos clave.

De acuerdo con una fuente de Fuerza Popular consultada por este Diario, esas designaciones y los recientes cambios de funcionarios motivaron el envío del documento de Vinelli al Gobierno de José Balcázar.

“Cambios tan repentinos para 15 días más de gobierno son más que innecesarios. Además de eso, podríamos tener funcionarios en las altas direcciones que vayan a entorpecer o cometer errores antes de que Balcázar salga de la gestión”, sostuvo.

—¿Más nombramientos?—

Al respecto, El Comercio se comunicó con Balcázar Zelada. El jefe de Estado sostuvo que, mientras continúe en funciones y las circunstancias lo ameriten, no puede dejar de realizar designaciones o nombramientos.

“En realidad, por ejemplo, si un ministro renuncia, yo no puedo dejar de nombrarlo. O sea, que hay casos excepcionales. [...] No puedo dejar de nombrar, por supuesto. No se podría, jamás. [Si dejara de hacerlo] significa que el gobierno mío ya terminó“, agregó.

Consultado sobre los recientes nombramientos, afirmó que hay funcionarios que deben garantizar la continuidad durante el proceso de transferencia de gestión.

“Tampoco vamos a hacer abuso de nombramientos. ¿Para qué? Estamos de salida. No he visto que ningún caso pueda perjudicar a la nueva administración", añadió.

Balcázar resaltó que Keiko Fujimori recién recibirá el título de máxima funcionaria del Estado el 15 de julio por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que, hasta entonces, continuará ejerciendo la Presidencia.

“La ley es clara, la constitución es clara. Imagínese, la presidenta recién el día 15 le van a dar el título por el JNE. Todavía ella no es presidenta. Y cuando jure, recién dejaré el mando como manda la Constitución”, dijo.

Al momento de la llamada dijo que se encontraba en Cajamarca y que a su regreso a Lima iba a evaluar el documento de Fuerza Popular. Antes de concluir la conversación, refirió: “El tema es, no creo que ellos me impongan a mí que cierre el Ejecutivo”.

—¿Cuáles son los riesgos?—

Al respecto, la experta en gestión pública Karla Gaviño cuestionó las recientes designaciones y nombramientos realizados por el Gobierno.

“Esta constante rotación de altos funcionarios del Poder Ejecutivo es bastante alarmante, es inusual por la frecuencia y por la fecha en la que se están dando, a pocas semanas del término del mandato presidencial y del cambio de gobierno”, dijo.

Gaviño sostuvo que, al no designarse a las personas más idóneas para esos cargos, existe el riesgo de que se descuiden áreas como educación, salud y trabajo, entre otras.

“Hay una preocupación desde el punto de vista de la gestión pública. Todo esto nos revela que no tenemos el tipo de liderazgo que el Perú necesita para las necesidades más básicas de la ciudadanía”, añadió.

La especialista señaló que la ciudadanía necesita una explicación sobre lo que ocurre en el Poder Ejecutivo para que los cambios de ministros se produzcan con tanta frecuencia.

“El Ejecutivo en su generalidad pareciera estar en un punto ciego respecto del cual los ciudadanos no tenemos mayor conocimiento de cómo se está gerenciando y qué tipo de decisiones se están tomando y qué origina esta constante rotación de ministros”, dijo.

Además, opinó que la gestión entrante debería recibir con cautela la información que le será transferida y evaluar el estado de las carteras cuyos titulares han sido reemplazados a pocas semanas del cambio de gobierno