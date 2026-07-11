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Resumen

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En medio de la transferencia de gestión y de los cambios administrativos en el Gobierno, Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Fuerza Popular, pidió al titular de la PCM, Luis Arroyo, que disponga la suspensión de nuevas designaciones y nombramientos en las entidades del Estado. La solicitud fue presentada como una medida de “prudencia administrativa”.

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