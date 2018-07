Algunos congresistas de Fuerza Popular como Milagros Salazar solicitaron a la parlamentaria Paloma Noceda que reconsidere su decisión de renunciar a la bancada y esperan que ella vuelva a las filas naranjas.​

Noceda anunció ayer, poco antes de la elección de la Mesa Directiva, su decisión de alejarse de la bancada de Fuerza Popular.

"Le hemos reiterado nuestro aprecio y le hemos pedido que se tome su tiempo, que analice con tranquilidad y que tome una decisión sin apasionamientos. Todos queremos que regrese nuevamente con nosotros", indicó Salazar.

La ex vocera alterna de Fuerza Popular añadió que también ha pedido a sus colegas de bancada "que le den su espacio, sin presionarla ni exigirle explicaciones para que ella procese bien si la medida que ha tomado es la más adecuada".

"No sé cuál habrá sido la situación que ha llevado a esta decisión de Paloma. Respeto su posición. Estamos en relaciones cordiales con ella, no hay fricciones ni reproche de ambas partes", manifestó a El Comercio tras precisar que la bancada aún no se ha reunido para ver el tema de la renuncia.

Leyla Chihuán, primera vicepresidenta del Parlamento, dijo igualmente estar sorprendida por la renuncia de Noceda y le pidió reconsiderar su medida. "Espero que no sea una decisión definitiva y que recapacite", expresó a Canal N.

Héctor Becerril, ex vocero alterno de Fuerza Popular, fue un poco más duro con la decisión de la legisladora. Dijo que ella tiene el derecho de renunciar si no se siente cómoda, pero consideraba cuestionables la forma y el momento en que anunció su alejamiento.

"Lo único que critico es el momento de la renuncia. No ha sido oportuno que justo en el momento crucial de una elección para la mesa directiva, ella nos haga saber la noticia a través del chat. Eso no es correcto, no es leal", dijo.

Sobre las razones esgrimidas por Noceda para renunciar, Becerril se preguntó lo siguiente: "En dos años y medio, ¿ella no se dio cuenta de eso? ¿Se dio cuenta justo en el momento de la elección? Eso no es coherente. Me parece que ha esperado exprofesamente ese momento para sembrar desconcierto en la bancada".

El Comercio trató de conocer la opinión de Noceda sobre la posición de sus ex compañeros de bancada, pero no fue posible.