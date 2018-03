La congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, presentó un nuevo proyecto de ley que busca aplicar la pena de muerte para violadores. En este caso, se propone modificar el artículo 140 de la Constitución para aplicar la medida a quienes atenten contra menores de siete años de edad.

Actualmente, el artículo 140 de la Constitución establece lo siguiente: “La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.

Pero la iniciativa de Letona, ingresada al Congreso la tarde del último viernes, busca que se varíe de la siguiente forma:

(Captura) Parte de la exposición de motivos del proyecto de Úrsula Letona. (Captura)

Asimismo, el proyecto de la parlamentaria incluye modificar diversos artículos del Código Penal para incrementar las penas de los delitos de violación sexual en diversas modalidades.

En el caso del artículo 173 del Código Penal, plantea que se modifique señalando que la violación sexual de menores de 7 años de edad se castigue con la pena de muerte. Asimismo, que se aplique cadena perpetua cuando la víctima tenga entre 7 y menos de 14 años de edad. Esta última sanción también se incluye para los casos en los que la víctima fallezca o tenga lesiones graves.

“Además de la reforma constitucional al artículo 140, se propone una reestructuración en la normativa penal respecto a las sanciones a imponer en delitos contra la indemnidad sexual y la libertad sexual, incrementando las penas a fin de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción”, comentó la parlamentaria en comunicación con El Comercio.

En la exposición de motivos, la iniciativa recuerda que la pena de muerte se contempló en el país desde entre 1933 y 1979 en las constituciones, inclusive para delitos diferentes al de traición a la patria y terrorismo. Letona considera viable su aplicación incluso porque, según indica, para la restitución de la medida no es necesario denunciar el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos (aprobada por el Perú en 1978).

(Captura) Parte de la exposición de motivos del proyecto de Úrsula Letona. (Captura)

“Lo que señala el pacto es q no se puede incorporar nuevo supuestos de penas de muerte. Cuando suscribimos el acuerdo ya había peña de muerte para violadores […] El pacto de San José señala expresamente que en los países que no han abolido la pena de muerte solo podrá imponerse por los delitos más graves”, manifestó. Cabe apuntar, sin embargo, que la norma internacional también refiere que la medida no se debe extender “a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”.

(Captura) Lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos. (Captura)

—Otros proyectos de la bancada—

Se trata de una nueva propuesta desde la bancada fujimorista, pues la legisladora Karla Schaefer presentó una iniciativa legislativa en noviembre pasado para modificar el mismo artículo. Sin embargo, ella planteaba que se aplique la pena de muerte para el delito de “violación contra menores de edad de 7 años seguido de muerte”.



Asimismo, en enero pasado, el también fujimorista Modesto Figueroa propuso otro proyecto para recomponer el artículo 140 de la Carta Magna, estableciendo la pena de muerte “por el delito de violación contra la libertad sexual cometido en agravio de menores de 7 años”.

La propuesta de Schaefer se encuentra actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la de Figueroa, en la de Constitución y Reglamento.

“La propuesta se diferencia de las otras presentadas, debido a que se propone incorporar la pena de muerte a los violadores de menores de 7 años de edad sin condición alguna para su aplicación, es decir sin que tan execrable acto sea seguido de muerte”, señaló finalmente Letona a este Diario.

El proyecto de ley de Úrsula Letona también lleva las firmas de sus colegas Carlos Ticlla, Percy Alcalá, Gilmer Trujillo, Edwin Vergara, Karla Schaefer, Mártires Lizana y María Melgarejo.