Fuerza Popular propone consenso con el Ejecutivo en ronda de diálogo

La ronda de diálogos entre el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, y las bancadas parlamentarias se reanudan este lunes con Fuerza Popular, Acción Popular y la Bancada Liberal.

De las tres, Fuerza Popular será la primera en reunirse con Del Solar en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Lo hará con ánimo de buscar consensos y apuntar a una agenda propositiva, coincidieron en señalar sus voceros, Carlos Tubino y Juan Carlos del Águila.

Tubino aseguró que su bancada está a la expectativa de conocer la postura del Ejecutivo con Del Solar como jefe del Gabinete Ministerial. En esa línea, dijo esperar que se deje de lado cualquier aspecto que pueda provocar desconfianza.

Del Águila añadió este domingo que “creemos en el diálogo, sobre todo ante las circunstancias en las que vive el país, con situaciones violentas, inseguridad ciudadana alarmante, con la reconstrucción que no avanza en el norte, el conflicto de Las Bambas y el de las cinco cuencas en Loreto. Esos son temas que deben abordarse y encontrar consenso para plantear agendas comunes de aquí hacia adelante”.

El vocero alterno agregó que la bancada fujimorista esperará “prudentemente la exposición del premier y de los ministros este jueves, para luego de su presentación, evaluar [el voto de confianza]”.

Pero agregó que “estamos en un momento de buscar consenso, de una agenda propositiva en favor del país. Las diferencias que existen y la confrontación permanente deben quedar de lado”.

Encuentros pactados

Lunes 1

4 pm. Fuerza Popular

5 pm. Acción Popular

6.pm Bancada Liberal

Martes 2

8 am. Nuevo Perú

9. am Concertación Parlamentaria

10 am. Cambio 21

6.30 pm. Frente Amplio



Jueves 28 de marzo (ya realizado)

9 a.m. Peruanos por el Kambio

Aún por definir la fecha para las reuniones con el Apra, Alianza para el Progreso y Unidos por la República.