El ex primer ministro Pedro Cateriano calificó de “débil” al presidente de la República, Martín Vizcarra, y consideró que Fuerza Popular busca, aparentemente, volver al escenario de tener a un mandatario “contra las cuerdas”.

El ex titular de la PCM definió esto al comentar, entre otros puntos, los cuestionamientos al jefe del Estado por parte de la lideresa de ese partido, Keiko Fujimori, en torno a la prohibición de la publicidad estatal en los medios privados.

También tomó como ejemplo las recientes críticas al ministro de Educación, Daniel Alfaro, por parte de algunos parlamentarios naranjas. ​

“Keiko Fujimori cambió de estrategia, ya no es su presidente, ahora dice que lo aconsejan mal, que no tiene buenos asesores. Ayer han amenazado con interpelar al ministro de Educación. […] Aparentemente, lo que quiere Fuerza Popular es regresar a ese escenario de tener un presidente débil contra las cuerdas”, dijo Pedro Cateriano en diálogo con Canal N.

A juicio del también ex ministro de Defensa, Martín Vizcarra “ha demostrado falta de debilidad, falta de firmeza y carencia de liderazgo político” desde que asumió la presidencia en marzo de este año.

“Todos expresamos públicamente buenos deseos porque nadie quiere el fracaso del presidente. Sin embargo, este apoyo ciudadano no se refleja en las encuestas por errores de él, ha demostrado falta de debilidad, falta de firmeza y carencia de liderazgo político”, acotó.

Cateriano también dirigió cuestionamientos contra el primer ministro César Villanueva, al subrayar que el Ejecutivo no cuenta con voceros ni con “operadores políticos”.



Según sostuvo, la labor de Martín Vizcarra como presidente es de “liderar la agenda política y no solo cumplir con formalidades”.

“Es dramático lo que está pasando, deberíamos exhortar al presidente a que reflexione porque ya él está advertido, sabe lo que le pasó al ex presidente Kuczynski. Entonces, en pocos meses ojalá [eso] no se repita”, expresó.

Finalmente, el ex primer ministro opinó que la “ley mordaza” no es un ataque de Fuerza Popular y el Apra “contra los medios de comunicación y periodistas, sino que ya es una amenaza al normal desarrollo de un sistema democrático”. “En una democracia tan débil como la nuestra, la actitud del presidente no ha sido lo que esperábamos”, sentenció.