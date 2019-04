Fuerza Popular: entre su relanzamiento y un retorno a la época de Alberto Fujimori

Dos fotografías de más de un metro sesenta de alto, con fondo blanco y bordes naranjas, te recibían en las puertas de uno de los salones de un hotel sanisidrino donde, por casi dos horas, Fuerza Popular presentó este lunes el llamado “relanzamiento” del partido.

A kilómetros de su local central en el Centro de Lima, las dos fotografías mostraban a Alberto Fujimori –en una imagen noventera, con banda presidencial– y a una sonriente Keiko Fujimori al mismo nivel –mismo tamaño, misma edición– como un símbolo de su realidad: mientras todo esto ocurre, desde distintos penales, los líderes del fujimorismo están recluidos en una prisión y pasan sus días bajo cuatro paredes; uno condenado, la otra con una prisión preventiva.

El anuncio de esta reestructuración llega, precisamente, cuando ambos tienen mandatos judiciales y podrían continuar en la cárcel, incluso, durante las próximas elecciones presidenciales.

(Foto: Piko Tamashiro/GEC) El Comercio

–En los noventa–

En la mesa central del salón, una sonriente Martha Chávez se ubicaba en una de las sillas. Era esta, sin duda, la reaparición de la ex congresista junto a los principales cuadros del actual Fuerza Popular, después de que en el 2016, también en una conferencia de prensa en plena campaña presidencial, Keiko Fujimori confirmaba que la había dejado fuera de la lista parlamentaria. A ella y a otros miembros de la llamada “vieja guardia” fujimorista, los albertistas, los que estuvieron con Alberto Fujimori en el poder. Es decir: a Carmen Lozada, Luisa María Cuculiza, Alejandro Aguinaga.

Ahora tanto Chávez como Lozada fueron parte de este evento. Otros rostros más cercanos al ex presidente recluido en la Diroes, como el ex ministro Jorge Trelles –conocido y desaparecido por la frase “Nosotros matamos menos”– o el ex general Walter Chacón, también se mostraron en primer fila, aplaudiendo vivamente en el salón donde hasta se escuchó, solo por unos segundos, el “Ritmo del Chino”. Fotos, personas, himnos. Fue un regreso en el tiempo a los años noventa.

–"Nuestras raíces no se pueden negar"

Chávez, quien es ahora parte del Comité Consultivo de Fuerza Popular que elabora un documento llamado “Compromiso con el Perú” y que fue presentado preliminarmente hoy, nos respondió así cuando le preguntamos por su retorno a la escena pública fujimorista. O a la escena pública naranja.

(Foto: Piko Tamashiro/GEC) El Comercio

“Hubo quizá una estrategia por tratar de conseguir personas nuevas y en algún momento se debilitaron nuestras raíces”, continuó. “La Constitución y el gobierno del presidente Fujimori son hitos en el fujimorismo. Lo que pasa es que a veces por razones de campaña se hacen tácticas de cómo conseguir más adeptos”, agregó a El Comercio cuando le consultamos si fue una estrategia errónea separarlas.

–¡Nunca nos hemos ido! Nunca me he alejado. Se aprende de los errores.

Carmen Lozada, ex parlamentaria, nos acotó al lado de Martha Chávez, en una entrevista antes que dejen el salón, en medio de pedido de fotos y selfies de algunos jóvenes y no tan jóvenes seguidores. Los errores, para ella y con nombre propio, nos dice, fue ingresar al parlamento a personas como Daniel Salaverry, el actual presidente del Congreso. “Mas vale pocos de calidad, que muchos que no tengan valores”, replica.

Por la presencia de estos rostros históricos, el congresista Luis Galarreta, encargado de esta “reestructuración”, reconoció que uno de los errores del partido fue haberse “desperfilado políticamente”.

“Es un honor tener varios rostros históricos en el partido porque lo que estamos buscando como objetivo es la unidad del partido”, afirmó el congresista Luis Galarreta, el encargado de esta reestructuración.

Previo a su discurso, en un video de tres minutos, con música de fondo de suspenso, se mostraron imágenes de Alberto Fujimori. En estas se señalaba que el ex presidente “acabó con el terrorismo y pacificó las fronteras”. O que “cuando Fujimori logró encausar el Perú, se inició su persecución”. Así se mostró ayer Fuerza Popular: en una férrea defensa de su líder histórico, actualmente en prisión tras la anulación de su indulto. “Ese es el fujimorismo”, exclamó Galarreta al concluir el video. Remarcó que con este relanzamiento están manifestando dos ideas concretas: que el fujimorismo está vivo y que van a defender sus principios.

–Su ideario–

Luis Galarreta, congresista, ex presidente del Parlamento y actual secretario general encargado del partido, fue quien convocó a esta reunión para presentar una serie de propuestas elaboradas por el partido sobre seguridad ciudadana, economía, temas tributarios y para resaltar cuál es el ideario de esta organización política. “Somos pro vida, pro familia. Hay que decirlo sin temor”, dijo, remarcando la posición que ha mantenido Fuerza Popular frente a la política del enfoque de género establecido por el gobierno de Martín Vizcarra. Y lo que defenderá y seguirá defendiendo.

(Foto: Piko Tamashiro/GEC) El Comercio

Galarreta junto a Chávez y los congresistas Luz Salgado, Carlos Tubino, Juan Carlos del Águila y Miguel Torrres, encabezaron la presentación frente a militantes, dirigentes y seguidores de Fuerza Popular, que está cerca de cumplir seis meses con su lideresa en prisión debido a una investigación por presunto lavado de activos ilícitos de la empresa Odebrecht.

Estas propuestas, que según Galarreta busca que sea un “objeto de estudio en las aulas”, no solo será materializado a través de los parlamentarios, sino que también serán convocadas otras organizaciones políticas para el debate y al propio Ejecutivo para concretarlas. “Tenemos un camino de comunicación abierto, pero también vamos a ser absolutamente firmes”, sostuvo. El parlamentario dejó claro que serán absolutamente firmes al defender su ideario y los principios “de una mayoría silenciosa”.

Por ejemplo, en términos de “protección de la familia”, proponen la revisión y la “delimitación” de la actual currícula escolar. Asimismo, pidieron que se declare en emergencia el Ministerio de Educación.

“Fuerza Popular tiene que ser la voz de esos padres de familia. No vamos a permitir que modelos unitarios, ideologías únicas, se quieren posicionar en nuestro país. Ya los hemos enfrentado en los noventa, con otras figuras, con otros rostros. Los tendremos que volver a enfrentar sin ningún temor”, dijo. Los fujimoristas siempre han asegurado que en aquella década, ellos acabaron con Sendero Luminoso, el grupo terrorista sanguinario que asesinó a miles de peruanos.

El congresista Carlos Tubino también participó en la conferencia de prensa (Foto: Piko Tamashiro/GEC) El Comercio

Horas más tarde, la bancada de Fuerza Popular presentó la moción de interpelación contra la ministra de Educación.

En medio de esta presentación, Keiko Fujimori publicó un mensaje en su Twitter saludando esta “reestructuración”, en la que su partido anunció que “lucharán” por la libertad de ella y de su padre. Además de su foto a casi tamaño real, los parlamentarios resaltaron su ausencia dejando una silla vacía en la mesa central, una con su nombre y un micro.

Desde su red social, la ex candidata presidencial mencionó también el “camino a la unidad” del partido que aún preside. En otro mensaje, dijo –o advirtió– que este relanzamiento es por la defensa y la puesta en práctica de su ideario. Eso, para ellos, es la nueva etapa del fujimorismo.

EL DATO

De los más de cincuenta parlamentarios que conforman la bancada, solo se vio a menos de la mitad. Y de los que acudieron, tres de ellos dejaron de asistir al Congreso y a las comisiones que presiden, que usualmente sesionan los lunes, para no perderse el lanzamiento del partido. Es el caso de las comisiones de Producción, Energía y Minas y Relaciones Exteriores.