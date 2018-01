El portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, le dio su respaldo a Rosa Bartra, luego de que la bancada de Alianza para el Progreso (APP) solicitara de manera formal su renuncia a la presidencia de la Comisión Lava Jato por su “imparcialidad” y por “poner en riesgo la investigación” de los sobornos entregados por la constructoras brasileñas.

Por medio de su cuenta de Twitter, Salaverry indicó que desde APP, el partido de César Acuña, están nerviosos porque el grupo iniciará en breve las investigaciones sobre la concesión de la III etapa del proyecto Chavimochic a un consorcio integrado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero.

La obra fue entregada por el gobierno regional de La Libertad cuando Acuña estaba al frente de esta institución.

El congresista fujimorista consideró que Bartra está “haciendo un gran trabajo” al frente de la comisión.

Es que se viene todo el tema de Chavimochic y Odebrecht en la comision Lava Jato...por eso ya se empezaron a poner nerviosos !!! Mi respaldo a @rosamariabartra que viene haciendo un gran trabajo. https://t.co/sUVPvftcdl — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 16 de enero de 2018

Por su parte, el parlamentario de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde dijo que si bien la bancada de APP está en su derecho de presentar una solicitud como esa, esta carece de sustento, puesto que para él Bartra está realizando una buena labor a cargo del grupo investigador.

“Están en su derecho, pero yo creo que ellos no tienen sustento sus afirmaciones, me parece que la señora Bartra está manejando bien las cosas, le ha dado un impulso mayor al que tenía con su anterior presidente y me parece que estamos avanzando”, manifestó en diálogo con El Comercio.

García Belaunde afirmó que la Comisión Lava Jato está “abriendo una caja de pandora” y por esa razón existe una preocupación para que esta se disuelva.

“Hay una preocupación en que la comisión se disuelva porque está abriendo una caja de pandora con una serie de resultados que afectan a mucha gente”, señaló.

“Es una comisión que le está pisando los talones a la fiscalía y al Poder Judicial y que se están dando a conocer una serie de cosas debido así que no es una comisión amigable para la corrupción”, remarcó.