Fuerza Popular no respaldará censura contra César Villanueva

La bancada de Fuerza Popular (FP) acordó no apoyar la moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, propuesta por el Apra.

La vocera de FP, Úrsula Letona, informó ayer que esa decisión fue tomada por unanimidad. Su colega César Segura detalló que consideran inoportuno someter a César Villanueva a ese procedimiento. Sin el apoyo del fujimorismo, la moción no prosperaría, ya que esa bancada cuenta con 61 votos.

“No le vemos motivo a la moción de censura. Además tenemos mucho por hacer y se nos está pasando el tiempo. Andamos en confrontaciones que no sirven para nada”, dijo Segura.

Pese a ello, el Apra insistirá con su iniciativa, informó el congresista Jorge del Castillo.

“Ellos [los fujimoristas] son dueños de sus decisiones, así como son dueños de sus miedos. Nosotros vamos a seguir adelante por una razón central: el gobierno no puede dar una versión inexacta al Congreso, luego decir que se equivocó y que no pase nada. Eso no es digno para un Congreso que se respete”, dijo a El Comercio.

Villanueva señaló el jueves pasado en el Congreso que el gobierno conocía de la fuga del destituido juez César Hinostroza desde el pasado 7 de octubre. En una intervención posterior, dijo que lo sabían desde el 17 de octubre. Ante la confusión generada, al día siguiente el mandatario Martín Vizcarra aseguró que el Ejecutivo se enteró de la fuga el 17 de octubre.

“No me parece suficiente decir que se equivocó y punto. Si alguien está calculando que por la moción de censura el primer ministro nos puede hacer una cuestión de confianza y disolver el Congreso, está equivocado. No debe prevalecer ese factor en la decisión”, insistió Del Castillo.

—Más discrepancias—

El vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, adelantó que su bancada tampoco apoyará la propuesta del Apra. Los voceros de Frente Amplio y Nuevo Perú, Hernando Cevallos y Richard Arce, respectivamente, informaron que sus agrupaciones no han evaluado aún el caso.

“Lo conversaremos, pero personalmente me opongo. Necesitamos concertación, no más disparos de uno u otro lado. Lo que quiere el Apra es un espectáculo”, dijo Cevallos.

—Claves—

Aunque no se llegue a la censura, el Apra espera que por lo menos se apruebe debatir la moción y que César Villanueva acuda al Congreso a rendir cuentas por lo que dijo, precisó Del Castillo.

El Frente Amplio está de acuerdo con que Villanueva explique al país sus declaraciones, pero consideran que no hace falta una moción de censura, según detallaron en la bancada.

Richard Arce (Nuevo Perú) considera que Fuerza Popular decidió no respaldar la propuesta del Apra para evitar nuevos cuestionamientos. “Están deslegitimados”, dijo.