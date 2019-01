Fuerza Popular se retiró del Consejo Directivo tras incidente con Salaverry

El Consejo Directivo que había sido convocado para esta mañana, luego de una sesión frustrada del martes 29 de enero, se volvió a quedar sin quórum de forma temporal luego que los congresistas de Fuerza Popular y Apra así como dos vicepresidentes del Congreso abandonaran la sesión.

Los parlamentarios se retiraron luego de iniciada la sesión y tras una airada protesta por parte de los congresistas de Fuerza Popular, quienes exigieron que se les acredite que tenían once integrantes, algo que Daniel Salaverry, presidente del Congreso, ignoró al recordar que la Junta de Portavoces aprobó por mayoría que ellos tengan solo diez representantes en el Consejo Directivo.

Antes de que iniciara de manera oficial la reunión de parlamentarios, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, volvió a reclamar ante la decisión de la Junta de Portavoces para que su bancada tenga solo diez miembros.

"No es algo para lo que se necesite prepotencia ni arbitrariedad. Respetemos las normas del juego. Seguimos pensando que tenemos derecho a 11 congresistas acá en el Consejo Directivo y no a 10 como se está planteando porque no se está respetando la proporcionalidad presentada por el mismo oficial mayor", dijo Tubino.

Cuando Daniel Salaverry trató de seguir con la agenda de la sesión de esta mañana, los congresistas de Fuerza Popular reclamaron exigiendo que se atienda su pedido, a pesar de que no se les otorgó la palabra ni se prendieron sus micrófonos.

"La oficialía eleva una propuesta, pero quien toma la decisión y el acuerdo es la Junta de Portavoces [...] y yo como presidente tengo que acatar lo acordado por los voceros, no por la secretaría técnica, porque son propuestas. El acuerdo fue que Fuerza Popular iba a tener diez integrantes", comentó el presidente del Congreso.

Ante esta situación, los congresistas de Fuerza Popular y el representante del Apra, Jorge del Castillo, se retiraron del Consejo Directivo. De la misma manera actuaron los dos vicepresidentes del Parlamento Leyla Chihuán y Segundo Tapia.

"Lamentablemente han abandonado también los vicepresidentes (la sesión), por lo cual esta sesión no va a poder seguir siendo oficial porque no tenemos el quórum oficial para tomar decisiones", acotó Daniel Salaverry.

Congresistas de diversas bancadas, como Humberto Morales del Frente Amplio y Patricia Donayre de Unidos por la República, cuestionaron la actitud de los parlamentarios que abandonaron el Consejo Directivo y aseguraron que plantearían mociones de censura y acusaciones constitucionales.

Durante estas participaciones, llegó a la sesión la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma. Con su presencia, se volvió a lograr el número mínimo de 15 de 28 congresistas, por lo que pudo seguir adelante el Consejo Directivo pese a la ausencia de Fuerza Popular y el Apra.

Minutos después volvieron también los otros dos vicepresidentes, así como Mauricio Mulder en representación del Apra.