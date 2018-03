Entre los congresistas de Fuerza Popular no ha caído nada bien que el Ministerio Público allane esta mañana —con autorización judicial— las viviendas de Jaime Yoshiyama, fundador del partido, y de Augusto Bedoya Cámere, ex ministro de Transportes del régimen de Alberto Fujimori.

Como se informó más temprano, la diligencia es encabezada por el fiscal José Pérez Gómez, quien está a cargo de la investigación por el presunto delito de lavado de activos al partido que lidera Keiko Fujimori.

Héctor Becerril, vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular, consideró que la medida responde a un direccionamiento de la fiscalía contra su partido. Criticó que se allane la casa de Yoshiyama cuando este envió ayer un documento al fiscal Pérez solicitando que precise día y hora para rendir su declaración y se realicen “las diligencias pertinentes”.

“Me causa profunda indignación la forma selectiva en la que está actuando el Ministerio Público”, manifestó Becerril a El Comercio.

Cuestionó, además, que se tomen acciones inmediatas contra uno de los mencionados por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, y no contra otros como Susana de la Puente —actual embajadora del Perú en el Reino Unido y señalada como receptora de aportes para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski del 2011— o el ex ministro del Interior Luis Alva Castro, quien según el empresario brasileño recibió dinero para la campaña aprista del 2011. Cabe apuntar, sin embargo, que la investigación de Pérez es solo contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Para Becerril, la diligencia contra Yoshiyama y Bedoya “corrobora una vez más que todo está dirigido y orquestado” entre el Gobierno y el Ministerio Público. “Este es un amedrentamiento total: el poder político unido con el poder legal contra un partido político. Y esto es inaceptable”, agregó.

En la misma línea se expresó a través de Twitter el también congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres. “[Alejandro] Toledo escapa del Perú y no pasa nada. PPK se niega a ir a Lava Jato y no pasa nada. Ex presidentes y ex alcaldesa sindicados por temas de corrupción y no pasa nada. Fuerza Popular lucha contra la corrupción y ahí sí... allanamientos, miles de citaciones, incautaciones, etc. ¿Más claro?”, manifestó.

Por su parte, Lourdes Alcorta expresó: “Es curioso que decidan allanar la casa de quien de manera inmediata se ha puesto a disposición de la fiscalía. Jaime Yoshiyama al enterarse de declaración de Barata, regresó al Perú. Además, varios periodistas y conductores de noticias lo acusaron de huir del país. ¿Y los otros mencionados?”.

En tanto, en declaraciones a RPP, Úrsula Letona pidió a la fiscalía tener una actitud imparcial. “El fiscal tiene una pretensión de buscar desprestigiar a Fuerza Popular”, sostuvo por su parte Karina Beteta, quien instó al Ministerio Público a actuar de forma objetiva y transparente.

Como se informó, Barata declaró ante el fiscal Pérez la semana pasada que Odebrecht hizo aportes para las campañas de al menos seis políticos entre el 2006 y 2013.

Fuentes de este Diario indicaron que Barata manifestó que la constructora brasileña aportó US$1’200.000 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. Detalló que US$1’000.000 fueron entregados a Jaime Yoshiyama —ex secretario general de Fuerza 2011 y parte de la plancha de Keiko Fujimori— y al ex ministro Augusto Bedoya Cámere.