El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, afirmó que su bancada “todavía no tiene un acuerdo” sobre el eventual desafuero de Kenji Fujimori en el marco del proceso de acusación constitucional que se le sigue junto con Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

Como se recuerda, estos tres legisladores fueron denunciados constitucionalmente por cuatro parlamentarios de diversas bancadas por presuntamente haberle ofrecido al congresista Moisés Mamani obras públicas a cambio de su voto en contra de la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Todavía no hay un acuerdo sobre el caso de Kenji, porque todavía no hemos tocado ese tema”, señaló a Canal N.

El portavoz fujimorista detalló que su bancada está esperando el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente para tomar una posición.

Salaverry recordó, en ese sentido, que para desaforar a un parlamentario se requieren de 87 votos, por lo que esta no sería una decisión exclusiva de Fuerza Popular.

“Se necesitan 87 votos, o sea que si aquí se toma la decisión de desaforar a un congresista no solamente va a ser la decisión de Fuerza Popular, será la decisión también de otras bancadas porque [se requiere de una] mayoría calificada”, manifestó.

—“Rechaza edición de videos—

Al ser consultado por la pericia de análisis digital que llevará a cabo el Ministerio Público al material entregado por el congresista Moisés Mamani tras encontrar desfases en los videos, Salaverry dijo que su bancada está tranquila al respecto y espera que le hagan las pericias “que sean necesarios”

En esa misma línea, el parlamentario rechazó que los videos hayan sido editados y descartó que el peritaje se esté realizando por una presunta edición.

“¿Editado? ¿En qué parte estuvo editado? […] Ellos [la fiscalía] tendrán determinar pues, cual es la causa por la que se da este desfase. Yo dudo que sea, no solamente dudo, descarto que sea por un tema de edición, no habría por qué hacerlo, las evidencias son clarísimas, no necesitas editar nada”, cuestionó.

Asimismo, Daniel Salaverry dio a conocer que, ayer por la tarde, el congresista Moisés Mamani entregó al Ministerio Público el reloj que utilizó para grabar subrepticiamente los videos que precipitaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia.

Finalmente, el legislador aseveró que su bancada recibirá al primer ministro César Villanueva con “la mayor predisposición para el diálogo”.

Esperan, también, conversar de los temas que le preocupan a todos los peruanos como “la reactivación económica y las modificaciones a la ley de reconstrucción”.

“Conversaremos sobre los temas que creo que le preocupan a todos los peruanos, y, obviamente, vamos a escuchar cuáles son los planteamientos del Gobierno”, precisó.