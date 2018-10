Fuerza Popular no tomó acuerdo sobre proyecto contrario a referéndum Milagros Salazar dijo que su colega Mario Mantilla firmó a título personal iniciativa que busca que la bicameralidad y la no reeleción de legisladores no sea sometida a consulta popular

“Cada congresista tiene la independencia y yo imagino que él [Mario Mantila] a título personal lo habrá firmado”, dijo Milagros Salazar. (Foto: Congreso)