Congresistas de Fuerza Popular calificaron de amenaza que el presidente Martín Vizcarra haya deslizado la posibilidad de presentar una cuestión de confianza para concretar las reformas judicial y política.

Como se informó, en una entrevista con CNN la noche del lunes, el jefe de Estado manifestó: “Vamos a usar todos los mecanismos para cumplir nuestros compromisos”. Asimismo, mencionó que “también está establecida la cuestión de confianza, que si no se la da se permite el cierre del Congreso”.

Para Úrsula Letona, vocera de la bancada de Fuerza Popular, las expresiones de Vizcarra responden a una “confrontación populista” que desvía la atención de importantes problemas del país, como los avances de la reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño costero en el 2017.

“Es una amenaza abierta. Hoy día la congresista ha tratado de traducir esta amenaza en que se trataría de una cuestión de confianza si no aprobamos los proyectos tal cual. Pero el hecho concreto, y lo hemos explicado, es que los proyectos están mal planteados y hay que corregirlos. No lo hemos dicho nosotros, sino los expertos, la academia”, sentenció Letona en declaraciones a la prensa.

La parlamentaria también cuestionó que se diga que el Congreso está demorando el análisis y debate de las reformas promovidas por el Ejecutivo.

“El debate se da, los espacios son estos, las comisiones. Estamos haciendo nuestro trabajo y no vamos a dejar de hacerlo con que el presidente nos amenace con cerrar el Congreso”, refirió.



En tanto, aseveró que la reforma judicial se aprobará mucho antes de diciembre. “Es obvio que la cuestión de confianza no se presenta respecto de la no aprobación rápida de proyectos mal planteados. Eso no es lo que dice la Constitución”, apuntó.



Por su parte, el parlamentario Héctor Becerril consideró que el Ejecutivo debe desistir de enfrentar al Congreso y enfocarse en las necesidades del país, en lugar de intentar ocultar su "ineficiencia". "Hay muchas cosas que figuran en la Constitución. Pero hay que preguntarnos, ¿es correcto que el presidente salga a cada momento a amenazar con cerrar el Congreso?", manifestó Becerril en declaraciones a Canal N.

A su turno, Yeni Vilcatoma sostuvo que lo que corresponde en el contexto actual es un ambiente conciliador y de consenso. “Nosotros estamos realizando nuestro trabajo ante las comisiones, pero tenemos un presidente de la República permanentemente acosando al Congreso, cuando lo que estamos haciendo es seguir los procedimientos”, comentó a la prensa.