¿Por qué Fuerza Popular dividió su voto de confianza al gabinete Del Solar?

En la madrugada de este viernes el pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Salvador del Solar. Algunas bancadas votaron a favor y otras en contra, pero lo hicieron en bloque, en forma homogénea. Sin embargo, Fuerza Popular respondió en forma dividida: 17 de sus miembros votaron a favor, 11 en contra y 12 en abstención.

-Votación de la bancada de Fuerza Popular en el voto de confianza-

A favor

Carlos Tubino, Karka Schaefer, Edwin Vergara, Juan Del Águila, Joaquín Dipas, Martires Lizana, Guillermo Martorell,Elard Melgar, María Melgarejo, Wiliam Monterola, Dalmiro Palomino, Federico Pariona y Carlos Ticlla.

En contra

Rosa Bartra, Luis Galarreta, Milagros Salazar, Yeni Vilcatoma, Tamar Arimborgo, Nelly Cuadros, Juan Carlos Gonzales, Marco Miyashiro, Esther Saavedra, Freddy Sarmiento y Roy Ventura.

Abstenciones

Alejandra Aramayo, Héctor Becerril, Luz Salgado, Úrsula Letona, Miguel Torres, César Segura, Mario Mantilla, Miguel Elías, Ángel Neyra, Osías Ramírez, Gilmer Trujillo y Juan Yuyes.

Dos analistas políticos examinan el comportamiento actual de la bancada naranja que dista mucho de la manera uniforme con la que votaba cuando tenía una mayoría aplastante. Ellos coinciden en señalar que hay una marcada división en esa agrupación debido a la falta de un liderazgo tras la prisión de Keiko Fujimori.

Enrique Castillo indica que la bancada de Fuerza Popular ya ha votado en forma dividida antes, pero no de manera tan pronunciada como sucedió en este último pleno. Agrega que eso de debe a que hay varias tendencias en su interior.

"En este momento coexisten dos tendencias dentro de la bancada. Una que se muestra más conciliadora con el Ejecutivo y otra que es más dura. Ahora hay halcones y palomas, y los que se encuentran en el medio están tratando de no generar mas división al interior de Fuerza Popular", asevera.

Castillo precisó que esa situación es producto de la falta de liderazgo. "El liderazgo se perdió con la detención de Keiko Fujimori. En ese momento Fuerza Popular fue presa del desconcierto, desorden y pesimismo. No había ni estrategia ni respuesta política, solo se buscaba sacarla de prisión. No hay nadie que pueda recuperar ese liderazgo. No lo pudo hacer Torres, tampoco Salgado", dice el analista.

Castillo cree que la bancada va a seguir funcionando de esa manera. No cree que pueda haber un rompimiento o que pueda perder ​algunos miembros. "Van a seguir así, esperanzados en que Keiko Fujimori recupere pronto su libertad", acotó.

El analista Luis Nunes también cree que el desorden y división que se observa en la bancada se debe a que se perdió la línea directriz que imprimía Keiko Fujimori y que el vocero no puede amalgamar las voluntades que existen en esa organización.

Además, Nunes atribuye los bloques que se han hecho visibles al interior de Fuerza Popular a que muchos de sus miembros están empezando a buscar protagonismo personal pues solo faltan 19 meses para terminar su periodo como congresistas y no habrá reelección.

"Los integrantes de la bancada ahora empiezan a desmarcarse. En las próximas votaciones vamos a ver este tipo de votaciones separadas, en las que ya no habrá la disciplina que había al principio. Ese comportamiento también se verá en las demás bancadas", aseveró.

Nunes también destacó que la mayoría del bloque de Fuerza Popular que apoyó el voto de confianza sea gente poco conocida, salvo algunos parlamentarios notorios como Carlos Tubino y Karla Schaefer. Acotó que el núcleo duro tiene como rostros a legisladores más mediáticos como Rosa Bartra, Luis Galarreta, Milagros Salazar y Yeni Vilcatoma.

"Ese núcleo duro se espantó porque el primer ministro Salvador del Solar trató temas sensibles para ellos como la igualdad de género y la lucha contra la descriminación y la homofobia. Era esperable que ellos votaran en contra y lo manifestaran en sus intervenciones y declaraciones", dijo.